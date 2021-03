Trafic de cocaïne en Guinée : Quels sont les hauts gradés impliqués ?

CONAKRY-Un peu plus d’un mois après sa mise en place, la commission rogatoire a présenté, ce lundi 1er mars 2021, les premiers résultats de son enquête sur l’affaire portant « trafic de drogue, de cocaïne, complicité, vol, substitution et recel» contre un expatrié serbo-monténégrin et 7 autres guinéens. Huit (8) personnes ont été déférées dont 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils. Ces mis en cause sont inculpés pour « importation et transport international illicite de 100 plaquettes de cocaine et de complicité par fourniture des moyens».

Après l’éclatement de cette affaire de trafic de cocaïne, le doyen des juges d’instruction du Tribunal de Dixinn, Ousmane Koumbassa, avait mis en place, le 22 janvier 2021, une commission rogatoire regroupant l’Office centrale antidrogue (OCAD), la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ), la Section de recherche PM3 de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la douane et la Préfecture maritime. Ces organismes ont été commis à l’effet de "procéder à des fouilles domiciliaires, perquisitions des personnes soupçonnées d’avoir participé en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices à l’importation, au transport, au stockage de 100 plaquettes de cocaïne» placées sous scellé.

Le commissaire divisionnaire de police et porte-parole de la commission d’enquête a présenté, ce lundi 1er mars 2021, les résultats des investigations. Son explication est digne d'un scenario cinématographique à plusieurs épisodes dont les éléments centraux sont le coordinateur général des BAC et son adjoint.

« Le 28 janvier 2021, la commission d’enquête a procédé, à la Dpj, à l’identification, au pesage et à l’analyse de 9 sacs présentés en 2 lots par le directeur central de la police judiciaire sans aucun acte administratif judiciaire. Un premier lot de 6 sacs contenant 100 plaquettes mis à la disposition de la DPJ, le 14 janvier 2021, par le directeur général de la police nationale accompagné du coordinateur général des BAC (brigade anti-criminalité). L’analyse du lot a permis de constater que 69 plaquettes sont positives au test à la cocaïne et 31 autres sont fausses et ont fait l’objet de substitution», explique le commissaire Mamadou Masou Mansaré.

A l’analyse du second lot de 3 sacs contenant 77 plaquettes, mis à la disposition de la Dpj, le 23 janvier 2021, par le commandant adjoint de la Bac 10 sur instruction du coordinateur général des Bac, les enquêteurs ont trouvé «une plaquette fausse et qui a fait l’objet de substitution».

«En résumé, sur les 177 plaquettes des lots de 9 sacs, il se dégage ce qui suit : 145 plaquettes sont vraies d’un poids de 150,609 kg. Tandis que 32 plaquettes sont fausses et on fait l’objet de substitution pour un poids total de 36,139 kilogrammes. A l’entame de nos investigations, la commission d’enquête a constaté que les éléments de la Bac et ceux de la coordination générale des Bac avaient tenu la même version des faits dans la procédure transmise au Tribunal de Dixinn par le directeur central de la police judiciaire. Ils avaient fait état d’une saisie de 6 sacs et un vol de 3 sacs de drogue. Des auditions des témoins ainsi que des principaux mis en cause, il ressort ce qui suit :

Le 5 janvier 2021, aux environs de 17 heures, dans le cadre de la vérification d’une information faisant état de l’existence d’un colis suspect dans une villa à Nongo Taady commune de Ratoma, le chef d’escadron commandant de la Bac 10, assisté de son adjoint et de leurs éléments se sont rendus sur les lieux. Après en avoir reçu l’aval de leur hiérarchie, le coordinateur général et son adjoint ont trouvé sur place 2 expatriés et un guinéen du nom de Issa Kaba. Ils ont découvert et saisi 21 sacs de cocaïne de couleurs différentes. Ils ont interpellé l’un des expatriés. Ils ont informé le coordinateur général adjoint des Bac qui a ordonné d’embarquer les sacs et les déposer à leur base.

Aux environs de 19 heures, le commandant de la Bac 10 a rendu compte au coordinateur général des Bac. Avant l’arrivée de ceux-ci, le commandant de la Bac et son adjoint ont soustrait 5 sacs de cocaïne qu’ils ont cachés dans leur bureau. Ils ont recompté les 16 sacs restants en présence de l’expatrié qu’ils ont interpellé à qui ils ont fait signer un acte de reconnaissance. Dans chaque sac, il y avait 25 kg. Ce qui fait 525 kg de cocaïne. Par la suite, le nommé Issa Kaba est venu négocier et a obtenu auprès du commandant de la Bac, la libération de l’expatrié moyennant le paiement de 2.500 euros. Dans le même temps, il a engagé la négociation pour la récupération de la quantité saisie contre une promesse de paiement de 100 mille Usd sur laquelle 40 mille Usd ont été payés au commandant de la Bac 10 qui n’a déposé que 30 mille au coordinateur général des Bac par l’intermédiaire de l’adjoint de celui-ci», a expliqué l'officier enquêteur.

Dans la même nuit du 5 janvier 2021, après le départ de Issa Kaba qui a négocié et obtenu la libération de l’expatrié, le coordinateur général des Bac et son adjoint sont arrivés sur place et les 16 sacs leur ont été présentés, a indiqué le porte-parole de la commission d'enquête.

«Après avoir pris attache avec sa hiérarchie qui a ordonné de les garder dans un endroit sûr, le coordinateur général des Bac a ordonné l’embarquement de 16 sacs dont 6 dans le véhicule de son adjoint et les 10 autres dans son propre véhicule, selon les témoins. Cette mise à disposition de la drogue par le commandant de la Bac 10 au coordinateur général des Bac et son adjoint n’a fait l’objet d’aucune décharge ou de procédure spéciale. Ayant reçu du commandant de la Bac 10, les 2 passeports de l’expatrié, le coordinateur général des Bac et son adjoint ont quitté les lieux sans escorte aux environs de 21 heures. Les 16 sacs de drogue pour lesquels la coordination générale des Bac ne reconnait que 6 plus les 3 sacs volés par la Bac 10 sont restés avec le coordinateur général des bac et son adjoint jusqu’au 21 janvier 2021, date à laquelle il est allé les déposer au directeur centrale des compagnies mobiles sur instruction de leur hiérarchie supérieure. En déposant les 6 sacs, ils ont plutôt parlé de l’argent que de drogue», ajoute le le commissaire Mamadou Masou Mansaré.

Ayant reçu le rapport du 6 janvier 2021 du coordinateur général des Bac qu’il a transmis, le lendemain, au ministre de la Sécurité, le directeur général de la police nationale a, le 22 janvier, informé l’ensemble des services de la saisie de 100 kg de cocaïne. A l’issue de cette réunion, il a chargé son adjoint de mettre la quantité saisie, se trouvant à la CMIS de Cameroun, à la disposition de la Direction centrale de la police judiciaire pour médiatisation et ouverture d’une enquête.

«Il faut noter que le nommé Issa Kaba avait été interpelé par la Bac 10, le 7 janvier 2021. Conduit à la coordination générale des Bac, il a été libéré, le lendemain, suite au versement de 40 mille Usd payés par son grand frère Mamady Kaba. Il sera interpellé le 17 février à l’extérieur de la Guinée par la mission envoyée par la commission d’enquête. A ce stade de l’enquête, indique le commissaire Mansaré, 29 personnes ont été interpellées et entendues, 8 personnes sont déférées dont 3 gendarmes, 3 policiers et 2 civils. Les enquêtes sont en cours pour procéder à la confrontation entre les mis en cause, d’une part, et entre ces derniers et les témoins, d’autres part.

Il reste également à déterminer la destination de 12 sacs de drogue à raison de 25 kg par sac. Les 32 fausses plaquettes ayant fait l’objet de substitution doivent être également recherchées. En effet, la coordination générale des Bac n’a pu justifier jusqu’ici entre le 5 et le 14 janvier 2021, l’endroit où était gardée la quantité de drogue saisie et mise à sa disposition. Jusqu’à preuve du contraire, la commission d’enquête estime que ce pendant cette période qu’il y a eu vol et substitution. Il en est de même pour la période allant du 14 au 28 janvier à la DPJ », soupçonne les enquêteurs.

