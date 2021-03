Féguifoot: KPC dénonce la gestion "autoritaire et opaque" d'Antonio Souaré…

CONAKRY-Désormais officiellement déclaré candidat pour briguer la présidence de la fédération Guinéenne de Football, l'Homme d’Affaires Kerfalla Camara KPC a ouvert les "hostilités", ce lundi 1er mars 2021, en s'attaquant vertement contre la gestation de l'actuelle président Mamadou Antonio Souaré.

Le président du Hafia Football club est sorti de ses gonds en dressant un tableau sombre de la gestion du président du Horoya à la tête de la Féguifot. Une gestion "opaque et autoritaire", a affirmé le patron du triple champion d’Afrique des Clubs qui s’engage à apporter des réformes profondes que tous les amateurs du football appellent de leurs vœux. Dans son long réquisitoire, Kerfalla KPC Camara a parlé du devenir du football guinéen et plus précisément du sort de la FGF.

‘’Les observateurs avertis de la scène footballistique savent que j’ai été pendant une année environ président de la Ligue guinéenne de football professionnelle et vice-président de la Féguifoot. Vous n’ignorez pas non plus que j’ai démissionné de ces deux mandats il y a près de trois ans pour manifester mon profond désaccord face au choix de gestion centralisée, KPC ouvr ne laissant aucun espace d’expression et initiative à la ligue qui s’est ainsi trouvée marginalisée et privée de toute autonomie dans son fonctionnement’’, a déroulé l’ancien président de la ligue guinéenne de football professionnelle.

Le patron de Guicopres ne digère pas les humiliations et revers subis par la Guinée au plan continental notamment lorsque les U-17 guinéens ont été disqualifiés pour une sombre affaire de falsification des dates de naissance.

"Nous sommes tous des Guinéens amoureux de notre pays qui souhaitons en véhiculer la meilleure image possible à travers le monde. Et le football constitue à cet égard, comme vous le savez, un formidable vecteur de communication à condition qu’il soit géré et administré dans cette perspective… Or force est de constater que nous sommes bien loin du compte aujourd’hui : En effet, nous avons eu à subir récemment l’humiliation d’une disqualification par la CAF de nos U-17 pour une sombre affaire de falsification des dates de naissance de nos jeunes joueurs inscrits par la Féguifoot pour disputer la CAN de cette catégorie d’âges ; sachant que notre Equipe Nationale U-17 est suspendue au moment où je vous parle, car nous sommes toujours en train de payer le prix de la sanction infligée à la Féguifoot.

Nos jeunes sont par ailleurs totalement ignorés par une Féguifoot qui n’a jamais pris la peine de mettre en place un quelconque plan de formation, ni même d’organiser des compétitions – minimes, cadets et juniors – dignes de ce nom, pourtant nécessaires au parcours sportif d’un jeune footballeur destiné à nourrir nos clubs et le Syli national…

Au chapitre des humiliations, nous avons dû également essuyer dernièrement l’affront de voir le candidat officiel de la Guinée invalidé par la Commission de Gouvernance de la CAF, pour le mandat qu’il briguait au sein du prestigieux Comité-exécutif de la Confédération africaine de football…Et je ne veux pas, au-delà de ce que je viens de mentionner, rentrer dans les détails de tous les scandales déplorables qui ont récemment mis à mal la crédibilité de notre Fédération…

Je prétends haut et fort chers amis, que nous méritons mieux que cela : oui, notre Guinée vaut beaucoup mieux que cela. Car ce n’est pas cette 3ème place au CHAN 2021 – performance certes louable et dont l’unique mérite revient à la Ligue professionnelle, dont tous les joueurs sont issus – qui peut à elle seule nous satisfaire et nous conduire à valider le bilan de la Fédération sortante", a martelé le promoteur guinéen.

Selon M. Camara, la performance du Sily local au CHAN est un arbre qui cache la forêt de nos insuffisances.

‘’La performance de notre équipe locale lors CHAN est de mon point de vue un arbre qui cache la forêt de nos insuffisances. Nous ne pouvons oublier que la Féguifoot a totalement failli à ouvrir les nombreux chantiers essentiels au développement de notre football’’ a-t-il dit, avant de démontrer le pourquoi de son annonce.

‘’ Voilà pourquoi je saisis cette opportunité de vous annoncer ma candidature à la présidence de notre maison Féguifoot en promettant de tout faire pour que nous puissions reconquérir enfin la place que nous méritons en phase avec les aspirations de la famille du football guinéen’’ a indiqué KPC.

Ce candidat à la présidence de la Féguifoot au cours de sa conférence de presse a déroulé un programme axé sur cinq points majeurs.

‘’Ainsi, mon programme répondra à notre volonté concordante à tous qui est de voir notre football briller de nouveau de tout son éclat. Un programme axé sur cinq points majeurs. Gouvernance, formation, professionnalisation, infrastructures, patriotisme (…) Je me limiterai donc à vous dire que je veux être le président qui portera de tels projets à la tête de la Féguifoot aux côtés de mes collègues et Associations affinitaires à travers une gestion participative, des projets nobles centrés sur les intérêts du football et visant sa prospérité", ’’ a dit en substance Kerfalla KPC Camara.

