Bantama Sow : "les mots me manquent pour remercier le Pr Alpha Condé..."

MAMOU-Présent à Mamou pour l'inauguration de l'Agence Régionale de la Banque Centrale, le ministre d'Etat en charge des Sports n'a pas tarit d'éloges ce lundi 1er mars 2021, pour le président Alpha Condé, qu'il a d'ailleurs représenté à cette cérémonie. Sanoussi Bantama Sow a salué l'œuvre et remercié le chef de l'Etat pour tout ce qu'il est en train de faire pour la ville carrefour.

"L'une des ambitions du président Alpha Condé est de favoriser l'inclusion financière en favorisant l'accès aux services de financement au plus grand nombre de guinéens partout où ils se trouvent (…) L'ouverture de cette agence augure un bel avenir économique pour notre ville carrefour. A cet effet, populations de Mamou, je vous exhorte à veiller sur ce bijou", a déclaré le ministre Sow.

Il ajoute que les nombreuses réalisations du président Alpha Condé dans la région de Mamou condamnent les fils de la région à œuvrer pour la concrétisation de sa politique de développement

"Permettez-moi de dire merci au Président Alpha Condé pour tout ce qu'il fait pour la préfecture de Mamou. Les mots me manquent, le président fait et ne cesse de faire pour nous. Et ça nous condamne, ça nous met la corde au cou pour davantage s'engager pour réaliser sa politique de développement de la République de Guinée", a lancé le ministre Sanoussi Bantama Sow.

Nous y reviendrons !

Depuis Mamou, Habib Samaké

Pour Africaguinee.com