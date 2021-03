Avis à candidature : Formation gratuite pour des journalistes…

Le Cabinet MNH Consulting en partenariat avec le site d’informations Africaguinee.com organise une formation gratuite d’une semaine pour les journalistes guinéens. Thème : « le journalisme et la quatrième révolution industrielle : Quelle attitude ». Au total, 25 participants seront formés sur les thématiques suivantes :

Le journaliste et l’entreprenariat : L’objectif de cette formation est d’aider les journalistes à transformer leurs difficultés quotidiennes en opportunités d’affaires avec un focus sur :

Élaborer un Business Plan pour une opportunité d’affaires dans le secteur des médias ;

Analyse des risques liés à une opportunité d’investissement dans le secteur des médias ;

Transformer les contraintes du métier de journaliste en opportunités d’affaires ;

Fidélisation des clients (lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, etc…)

Élaborer un Plan de Développement Personnel pour mieux se valoriser ;

Travaux de groupes pour appliquer les différents concepts ;

Le journaliste face aux technologies de la quatrième révolution industrielle : Cette formation se focalisera essentiellement sur les mutations technologiques en cours et abordera les points suivants :

Rappels des principales technologies de la quatrième révolution industrielle (4IR) ;

Quatrième révolution industrielle : quelles opportunités pour les journalistes guinéens ?

Le métier de journaliste face aux réseaux sociaux. Enjeux et perspectives.

Comment s’adapter aux mutations technologiques (s’adapter ou disparaître)

Comment saisir les opportunités qu’offrent les mutations technologiques actuelles et futures ? Préparer les participants aux mutations technologiques de leurs métiers.

Qu'est-ce que le journalisme de données ?

Opportunités et limites

Créer un modèle de revenu pour un site d’informations en ligne

Comprendre le modèle de revenu d’une chaîne de TV en ligne

Conditions de participation

Cette formation gratuite est destinée aux patrons de médias (sites d’information, presse écrite, radios, TV, etc…) et aux journalistes. Ceux qui sont intéressés, devront fournir les documents ci-dessous à infos@cabinetmnh.com avec pour objet « Le journalisme et l’entreprenariat »

Lettre de motivation adressée à la Gérante du Cabinet MNH ;

Un Curriculum Vitae

Une copie de la carte professionnelle du journaliste

Date limite d’envoi des dossiers : 15 Mars 2021 à 23h59 GMT.

A propos du Cabinet MNH

Le Cabinet MNH est un consortium d’experts guinéens ayant une expérience locale et internationale dans le domaine des études économiques, financières et sociales. Le Cabinet MNH développe également des solutions informatiques pour des clients guinéens et étrangers. Il aide à préparer les utilisateurs à s’adapter aux technologies de la quatrième révolution industrielle. Le Cabinet se veut également une entreprise citoyenne qui participe à l’éducation de la société par des formations gratuites qu’il offre.

Il dispose d’un réseau de cabinets partenaires, au niveau mondial. A date, le Cabinet MNH a à son actif plusieurs projets exécutés dans le domaine des études et des formations en management. Pour plus d’informations sur les activités du Cabinet MNH consultez le site www.cabinetetudesmnh.com