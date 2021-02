Guinée : Alpha Condé pourra aussi compter sur le soutien de l'Espagne…

CONAKRY-Alors que son pays fait face à une double crise sanitaire -Ebola et COVID-19-, le dirigeant guinéen a reçu ce samedi 27 février 21, à Conakry, un haut responsable du Gouvernement espagnol, qui a promis un appui important de son pays à la Guinée.

La secrétaire d'État espagnole chargée des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale a eu un tête-à-tête ce samedi avec le président Alpha Condé, à Conakry. Cristina Gallach Figueras est venue dans le cadre du renforcement et la diversification des axes de coopération bilatérale entre Conakry et Madrid, a appris Africaguinee.com.

Ibrahima Kalil Kaba, le ministre guinéen des affaires étrangères, a apporté des précisions sur cette visite de la Secrétaire d’État espagnole Cristina Gallach Figueras.

“Nous avons déjà une coopération très active au niveau du ministère de sécurité et de l’intérieur. C’est cette coopération que nous essayons d’élargir dans le cadre de la diplomatie économique. Nos relations politiques sont trop vieilles. Monsieur le président a insisté sur une diversification de la relation économique dans tous les secteurs porteurs dans une coopération gagnant-gagnant entre la Guinée et le royaume d’Espagne. Il a également été de l’autonomisation des femmes, de l’emploi de la jeunesse et de la protection de l’environnement”, a indiqué le chef de la diplomatie guinéenne.

A cette occasion, Mme Cristina Gallach Figueras a apporté un soutien financier (100.000 euros) de son pays à la Fédération internationale Croix rouge engagée, dans la lutte contre les épidémies de Covid et d'Ebola en Guinée.

“J'ai transmis à monsieur le président la volonté de l'Espagne de continuer d’aider et d’approfondir la relation bilatérale avec la Guinée. Sur les domaines politique, économique, commercial, industriel et en matière de sécurité pour un développement durable de la Guinée”, a-t-elle annoncé.

