Ebola en Guinée : voici les dernières tendances de l'épidémie…

CONAKRY-Quelles sont les dernières tendances de l'épidémie à fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée ? L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a fourni ce dimanche 28 février 2021, les dernières statistiques.

A la date du 26 Février 2021, sept (7) cas confirmés sont hospitalisés au CT-Epi de N’Zerekore, le foyer de l'épidémie.

Depuis la déclaration officielle de l'épidémie, la Guinée a enregistré un cumul de onze (11) cas confirmés et de quatre (4) cas probables, tandis que le nombre de décès se chiffre à six cas dont quatre (4) cas probables et deux (2) cas confirmés.

Lire aussi- Ebola en Guinée : Deux bonnes nouvelles et une mauvaise…

Pour enrayer la propagation de la maladie, les autorités sanitaires appuyées par leurs partenaires, ont entamé une campagne de vaccination. Depuis le début de cette opération, 771 personnes ont été vaccinées (123 contacts, 520 contacts des contacts et 128 contacts probables) du 23 au 26 février 2021.

Aucun malade hospitalise au CT-Epi de Nongo (Conakry) alors que 432 contacts sont en cours de suivi. Aucun nouveau cas confirme et aucun décès n'a été enregistré a N’Zerekore a la date du 26 février 2021.

A suivre…

Africaguinee.com