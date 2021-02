Guinée : Cellou Dalein porte de nouvelles "accusations" contre Alpha Condé...

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo a porté de nouvelles accusations contre le président Alpha Condé. L'opposant qui accuse le Chef de l'Etat de vouloir démolir son parti l'UFDG, prévient qu'il résistera.

"Aujourd’hui, on nous accable. Alpha Condé est en train d’attribuer des infractions à nos détenus et au parti parce qu’il s’est rendu compte que nous représentons une force politique et électorale. Ils étaient surpris par notre capacité d’organisation, par notre victoire dès le 1er tour dans cette élection du 18 octobre. Alpha lui-même, les candidats à sa succession se sont donnés la main pour démolir l’UFDG. Nous n’accepterons pas, nous nous défendrons et défendrons notre parti. Parce que nous sommes convaincus que nous incarnons les aspirations de notre peuple", a accusé l'opposant.

Cellou Dalein Diallo appelle ses partisans à continuer le travail pour redonner aux guinéens l’espoir. "Nous sommes toujours attachés à la paix mais nous allons exiger le respect de nos droits. Les gens parlent de la paix, mais j’ai toujours dit qu’on n’obtient pas la paix en rappelant ses vertus et ses avantages. On obtient la paix par la justice et le respect des droits des autres", selon le président de l'UFDG.

