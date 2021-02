Conakry : Voici les "raisons" de l'arrestation d'Amadou Diouldé Diallo...

CONAKRY-On en sait un peu plus sur les raisons et les circonstances de l'arrestation de Amadou Djoulde Diallo, ce samedi 27 février 2021.

Le célèbre journaliste sportif et historien a été arrêté et conduit à la Direction centrale de la police judiciaire (Dcpj). M. Diallo a été interpelé dans les installations du stade 28 septembre et non à son domicile, a-t-on appris.

"Il est sorti tôt le matin pour aller faire une prise de sang (goutte épaisse). C'est à la ensuite de ça qu'il a été interpellé par les services de la DCPJ, avec en tête un certain commissaire Gueye. Il m'a appelé à travers un numéro inconnu pour me dire qu'il a été interpellé par la police", a confié à Africaguinee.com, un proche du journaliste.

Lire aussi- Urgent : le journaliste Amadou Diouldé Diallo arrêté et conduit à la DPJ…

Joint au téléphone par Africaguinee.com, son avocat Me Alseny Aissata Diallo a indiqué que son client est reproché “d'offenses au chef de l’État”. Pour l’heure, la DPJ n'a pas encore communiqué sur l'affaire.

Il faut toutefois rappeler que le célèbre journaliste est “très critique” vis-à-vis du pouvoir de Conakry. Le 21 janvier 2021, dans l’émission Œil de Lynx, il n'avait pas été tendre avec le chef de l’État guinéen. Il affirmait d'ailleurs : “J'ai mon baluchon, prêt à aller en prison".

Dossier à suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06