Vers un reconfinement en Guinée? la fermeture des mosquées envisagées…

CONAKRY-Se dirige-t-on vers un nouveau confinement en Guinée ? Rien n'est moins sûr ! Le chef de l’État a pris de nouvelles mesures drastiques, ce jeudi 25 février 2021, pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, passé de moins de 250 patients hospitalisés au 19 janvier 2021 à plus de 500 au 23 février, tandis que les services de réanimation ont un taux d’occupation de plus de 50% au 12 février 2021 et le taux national de positivité est passé de 2% à 8.

"Si la situation épidémiologique ne s’améliore pas, des mesures plus contraignantes seront envisagées allant jusqu’à la fermeture des mosquées, l'interdiction de cérémonies de mariage, baptême et toute autre cérémonie voire le confinement".

Face à cette situation, le couvre-feu est ramené de 23 heures à 4h du matin et le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains, sont rendus obligatoires dans tous les lieux publics.

Selon Alpha Condé, “cette augmentation de cas de coronavirus dans le pays est généralement due à un relâchement dans l’application des mesures sanitaires et plus particulièrement l’abandon du port de masque, de lavage des mains et du non-respect de la distanciation physique”.

Pour lutter efficacement contre la Covid et Ebola qui vient de resurgir dont des cas ont été confirmés à Conakry et à Nzérékoré, le président a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour l’application strictes des mesures sanitaires.

Pour ce faire, il réinstauré au sein de l’Administration publique et des entreprises privées, la prise de température à l’entrée des établissements, le respect stricte du lavage de mains aux entrées et aux sorties des établissements, le port obligatoire de masque dans les bureaux, dans les salles de réunion et dans tout espace de regroupement de la distanciation physique.

Dans les lieux publics, la mise en place des dispositifs de lavage de mains et le port de masques sont “obligatoires”. Tout comme dans les lieux de culte, en plus de la distanciation.

Le nombre des participants est limité à 50 personnes pour les cérémonies de baptême, mariage et cérémonie funèbre.

Pour le cas de lieux de loisir et culturel, la réduction de 50% selon la capacité de la salle permettant la distanciation avec un nombre limité de maximum 100 personnes. L’interdiction de toute manifestation culturelle telle que les concerts, les dédicaces, les foires et fermetures des bars, restaurants à partir de 23 heures.

Dans les stades, la limitation du nombre des spectateurs permettant le respect de la distanciation physique, le test obligatoire pour les sportifs avant chaque compétition.

S’agissant des ateliers et conférences, organisation de test rapide des invités, limitation des participations à 100 personnes.

Dans les établissements scolaires et universitaires, installation des dispositifs de lavage de mains, port de masque pour les élèves, étudiants et encadreurs et mise en place de test pour les enseignants et étudiants.

Concernant le secteur des transports, il a été décidé :

le port obligatoire de masque pour les passagers et conducteurs,

test obligatoire des chauffeurs au départ de Conakry vers l’intérieur du pays,

barrage filtrant dans la ville de Conakry et à la sortie pour le contrôle du port de masque et le certificat de négativité pour les voyageurs.

Les autres dispositifs sanitaires restent maintenus à l’aéroport Gbessia.

“Si la situation épidémiologique ne s’améliore pas” et ou en cas du “non-respect de ces mesures”, Alpha Condé prévient que “des mesures plus contraignantes seront envisagées” allant jusqu’à “la fermeture des mosquées, interdiction de cérémonies de mariage, baptême et toute autre cérémonie voire le confinement”.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 669 91 93 06