Hausse des prix des denrées : Alpha Condé veut sévir…

CONAKRY-Face à la hausse des prix des denrées de premières nécessité sur le marché, Alpha Condé a donné des instructions au Gouvernement.

Ce jeudi 25 février, le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement d’entreprendre l’élaboration d’un projet de Loi réprimant plus sévèrement les hausses abusives et fantaisistes de prix sur le marché.

Ce n'est pas tout ! Le dirigeant guinéen ordonne aussi à son gouvernement d'initier un autre projet destiné à sanctionner les actes d’insalubrité et de récidive d’occupation non autorisée des domaines et espaces publics.

Toujours dans sa dynamique de "gouverner autrement", le Chef de l’Etat a invité son gouvernement à la mise en place d’une nouvelle commission.

Celle-ci sera chargée d’initier une véritable Réforme foncière dont la finalité serait de donner plus de garantie aux investisseurs tout en prévoyant des sanctions sévères à l’endroit de fonctionnaires indélicats reconnus coupables de cession illicite de domaines publics.

A suivre…

