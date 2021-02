Guinée : Alpha revient sur un de ses décrets…

CONAKRY-Le président de la république a pris un acte ce jeudi 25 février 2021, modifiant certaines dispositions du décret D2019/050/PRG/SGG portant création de la Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes "MAMRI".

Ce décret lu jeudi soir à la télévision nationale, indique que désormais la Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes (MAMRI) est rattachée sous l’autorité du chef de l’Etat.

Nouvelle configuration de la MAMRI

Selon ce décret, la Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes MAMRI est placée sous l’autorité du président de la république. Elle a pour mission d’identifier et accélérer la dynamique des réformes pour accroitre rapidement, significativement et durablement la mobilisation des ressources internes en vue du financement des dépenses d’investissements et de la politique nationale du partage la prospérité.

La Mission d’Appui à la Mobilisation des Ressources Internes MAMRI est composée d’un comité de pilotage, d’un cadre de dialogue et de concertation et d’une coordination générale. Le comité de pilotage définie les orientations stratégiques et les priorités politiques générales de la MAMRI. Il comprend,

Président : le président de la république ou en cas d’empêchement le premier ministre chef du gouvernement,

premier vice-président : le ministre en charge de l’économie et des finances,

deuxième vice-président : le ministre en charge du budget.

Membres :

Le ministre chargé des mines et de la géologie,

le ministre chargé du plan et du développement économique,

le ministre chargé des télécommunications et de l’économie numérique,

le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée,

le coordinateur général de la MAMRI,

Rapporteur du comité de pilotage :

Deux personnalités qualifiées indépendantes choisies en raison de leurs expertises dans le domaine de la mobilisation des ressources internes.

Le comité de pilotage se réunit une fois tous les trois mois et chaque fois que ça sera nécessaire sur convocation de son président.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023