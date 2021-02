Elhadj Saliou Camara: "Nous ne voulons plus entendre parler de la fermeture de nos Mosquées…"

CONAKRY-Alors que le président Alpha Condé envisage une nouvelle fermeture des lieux de culte si la situation épidémiologique liée à la covid-19 ne s'améliore pas, le premier Imam de la grande Mosquée Fayçal de Conakry a réagi ce vendredi 26 février 2021.

Interrogé par notre rédaction, l'Imam Mamadou Saliou Camara a expliqué qu’il ne veut plus entendre parler de la fermeture des Mosquées. Pour éviter que cette situation n'arrive, le religieux a invité les guinéens au respect strict des gestes barrières.

« Que le Tout Puissant Allah nous protège. Nous ne voulons plus entendre que nos Mosquées sont fermées à nouveau. Nous ne voulons pas que nos Mosquées soient encore fermées, mais si c’est pour cause de maladie aussi on ne peut rien. Sur ce, tout le monde est obligé de se protéger contre ces deux maladies, Coronavirus et Ebola. Nous devons respecter les distanciations sociales et toutes les mesures sanitaires qui ont été édictées pour éviter ces maladies », a lancé le grand Imam de Conakry.

Le chef de l’État a pris de nouvelles mesures draconiennes, ce jeudi 25 février 2021, pour faire face à l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, passé de moins de 250 patients hospitalisés au 19 janvier 2021 à plus de 500 au 23 février. Si la situation épidémiologique ne s’améliore pas, des mesures plus contraignantes seront envisagées allant jusqu’à la fermeture des mosquées, l'interdiction des cérémonies de mariage, baptême et toute autre cérémonie voire le confinement, a averti Alpha Condé.

Pour éviter qu'une telle situation n'arrive, Elhadj Mamadou Saliou Camara invite tous les imams et responsables des Mosquées de fournir des efforts pour respecter et faire respecter les distanciations sociales dans les Mosquées.

« Pour éviter qu’on ferme à nouveau nos Mosquées, nous devons tous ensemble obéir à toutes les dispositions sanitaires prises par nos chefs. Je demande donc aux imams et responsables des Mosquées de fournir les efforts pour respecter et faire respecter les distanciations sociales dans les Mosquées », a appelé l'Imam Mamadou Saliou Camara.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023