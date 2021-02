Conakry: le Guinea Investment Forum "GUIF" clôturé sur une note de satisfaction…

CONAKRY- Les rideaux sont tombés ce jeudi 25 mars 2021 sur la première édition du Forum sur l’investissement en Guinée ! Le Guinea Investment Forum (GUIF), qui s’est tenu du 24 au 25 mars 2021 à Conakry s’inscrit dans une démarche constante de réflexion stratégique qui a comme leitmotiv de montrer les potentialités économiques de la Guinée.

Ce forum transactionnel pour sa première édition a réuni un aréopage d’hommes d’affaires, d’opérateurs économiques, d’investisseurs et partenaires. La diversité et la richesse des thèmes qui ont fait l’objet d’échanges fructueux lors des différents panels témoignent de l’intérêt, selon Namory Camara, directeur général de l’Agence de promotion des investissements privés (APIP ) que les différents intervenants ont porté au développement de la Guinée.

‘’Au moment où s’achève ce GUIF, je voudrais au nom de l’APIP vous exprimer ma profonde gratitude pour la grande mobilisation et la manifestation de l’intérêt et le degré de confiance qui ont caractérisé ce forum transactionnel sans précèdent. Il est très réconfortant de voir l’engouement qu’a suscité ce rendez-vous des opportunités d’affaires dans notre pays. Je me félicite d’une telle réussite’’, s’est félicité le DG de l’APIP, avant de saluer ses partenaires qui ont mis une empreinte indélébile dans la réussite du GUIF 2021.

‘’Nous saluons nos partenaires de la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Société Financière Internationale (SFI), pour leur accompagnement sans précédent’’ a-t-il dit.

Au terme de cette première édition, Namory Camara a fait étalage des résultats produits durant ces deux jours de travaux.

‘’En termes de résultats, ce forum a réuni plus de 1600 personnes qui ont suivi cet évènement en ligne. Parmi lesquelles, des opérateurs économiques et des investisseurs venus de partout dans le monde. Ce chiffre traduit la ferme volonté des acteurs du secteur privé à œuvrer au renforcement du tissu économique assumant ainsi leurs statuts de leviers de croissance et de développement économique. Je remercie tous les sponsors de ce forum. Nous avons eu plus de 17 exposants de stands et des sponsors qui nous ont accompagnés. Ce forum sur l’investissement a rassemblé plus de 600 Personnes en présentiels. Pour des raisons sanitaires, le choix a été très difficile’’, a laissé entendre le Directeur Général de l’APIP.

En revanche sur les 80 B to B annoncés, il y a eu 50 rendez-vous, et non des moindres, à en croire à Namory Camara. ‘’Avec des investisseurs étrangers et des fonds d’investissements à l’étranger avec des porteurs de projet guinéens, pendant ce forum, 7 projets privés ont été présentés à des investisseurs’’ a-t-il souligné.

Pour le premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, qui a présidé la clôture, ce forum transactionnel, a tenu toutes ces promesses.

‘’Le nombre de participants, la qualité de la participation, de même que les résultats issues des transactions B to B, donnent des raisons de pouvoir dire que le pari du GUIF 2021 a été réussi. Pour un premier coup d’essai, MM. Curtis et Camara, vous avez réussi un coup de maître. Nous le devons à votre professionnalisme dans la préparation et aux bonnes dispositions de nos partenaires techniques et financiers ainsi que des opérateurs nationaux et étrangers et les administrations nationales. Tous ont travaillé et tous ont droit à nos remerciements’’, a indiqué le chef du gouvernement guinéen, avant d’adresser ses félicitations à l’APIP et au ministère des investissements.

‘’J’adresse mes félicitations à l’APIP, avec elle son ministère de tutelle pour avoir su faire preuve de professionnalisme dans l’organisation de ce premier forum transactionnel. Nous tirons de ce forum un réel motif de satisfaction et d’encouragement’’, s'est réjoui le premier ministre.

Ibrahima Kassory Fofana, s’est dit heureux de constater les résultats enregistrés lors de ce forum. Aux dires du chef du gouvernement, ces résultats sont encourageants. C'est pourquoi, il a promis un accompagnement assuré du gouvernement.

‘’Nous vous appuierons et nous appuierons le secteur privé à les traduire en projets concrets qui se traduiraient en termes de mobilisations des 2 milliards de dollars que totalisent les projets identifiés dans ce forum transactionnel’’, a-t-il assuré.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13