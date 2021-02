Cellou Dalein Diallo : "La victoire sera de notre côté…"

CONAKRY-Fragilisé par l'arrestation suivie de l'emprisonnement de plusieurs de ses proches collaborateurs, Cellou Dalein Diallo a reçu des soutiens de taille. Les dix fédérations de son parti à Conakry lui ont renouvelé leur confiance dans la conduite de l'UFDG. Toute chose qui rassure l'opposant.

"J’etais tres heureux de la visite que les Federations UFDG de Conakry m’ont rendu a mon domicile a Dixinn. Nos echanges m’ont permis de noter leur confiance totale a la Direction Nationale du Parti et leur determination a poursuivre le combat que nous menons depuis de longues annees pour l’instauration dans notre pays de la democratie et de l’Etat de droit, gages de justice et de paix durables. J’ai note avec satisfaction qu’ils sont parfaitement conscients de la volonte d’Alpha Conde de demolir notre Parti pour le sanctionner de l’avoir battu dans les urnes lors du scrutin d’octobre dernier", confie Cellou Dalein Diallo.

L'opposant précise que ses hôtes, tout comme lui, sont convaincus que la victoire sera de leur côté. "Ils n’ont pas manque de rappeler que l’assassinat de 51 de nos partisans, l’arrestation et la détention arbitraires de centaines de nos militants et de plusieurs hauts cadres de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC sur la base de chefs d’accusation grotesques et fallacieux, la fermeture sans base legale de nos locaux, s’inscrivent dans cette dynamique de démolition du principal parti d’opposition. Ils sont tous convaincus comme moi que la victoire sera de notre côté car les valeurs que nous défendons correspondent aux aspirations de notre peuple", indique le président de l'UFDG.

