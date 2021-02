Appel à Consultation pour le Branding de l’Académie KPC

INTRODUCTION

Contexte

Alors que le sport d’élite à l’international place la formation au cœur de son modèle, la Guinée, comme beaucoup de pays Africains, souffre aujourd’hui de la lente disparition des sources de production traditionnelle de footballeurs : faillite du sport scolaire, raréfaction des champs de jeu urbains, absence d’infrastructures sportives, inexistence d’un cursus de formation sportive …, autant de handicaps qui rendent impérative la création d’un centre de formation dédié à la formation de footballeurs professionnels.

C’est à partir de ce constat sans appel que M. Kerfalla Camara, entrepreneur accompli dont la passion pour le football n’a d’égale que sa volonté farouche de servir la Guinée et la jeunesse de son pays, a décidé de créer, à Khorira (préfecture de Dubréka), une académie répondant aux meilleurs standards internationaux.

Géré par une équipe de formateurs de haut niveau, l’Académie KPC formera, hébergera et scolarisera ainsi une soixantaine de jeunes talents Guinéens âgés de 13 à 19 ans, dans le but d’en faire des footballeurs professionnels de haut niveau mais aussi des citoyens accomplis.

Descriptif de l’Académie KPC

Entamés en 2019, les travaux de l’Académie KPC devraient s’achever dès 2021.

Bâtie sur une surface avoisinant 13 hectares, l’Académie offrira les facilités suivantes :

• un pôle Administratif, incluant des espaces bureaux, une salle de conférences, une salle de réunion, une boutique et une cafétéria ;

• un pôle Hébergement, capable d’accueillir 60 jeunes dans des chambres quadruples et abritant des espaces communs de détente et de vie ;

• un pôle Scolaire abritant 4 salles de cours, 1 salle de langues, 1 salle d’informatique, des locaux pour les professeurs ainsi qu’un réfectoire, une cuisine et & restaurant VIP;

• un pôle Médico-sportif constitué des espaces suivants : 1 salle de musculation, 6 vestiaires, 1 cabinet médical, 1 espace de physiothérapie, 1 espace de rééducation;

• 4 terrains de football aux normes FIFA

OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation a pour objet le concept de branding de l’académie KPC en un lot unique.

CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE SERVICES

Concept créatif Le soumissionnaire devra proposer un concept global de création d’un univers conceptuel graphique (« branding ») cohérent et inspiré du logo et des couleurs du logo officiel de l’académie, tout en mettant évidence le lien organique existant entre celle-ci et le Hafia Conakry.

Le soumissionnaire pourra s’inspirer du branding de centres de formation de clubs internationaux.

Le concept devra être décliné sur chacun des espaces intérieurs (à l’exception des espaces bureaux du Bloc Administratif dont le branding n’est pas inclus dans la présente consultation) et extérieurs à travers :

- Signalétique directionnelle

- Signalétique nominative

- Signalétique décorative

Le détail technique (dimensions, consistance, matière) de chaque élément de décoration proposé devra figurer dans l’offre transmise.

REGLEMENT DE CONSULTATION

Offre technique

Le soumissionnaire devra communiquer sa recommandation en version électronique au plus tard le 22 mars 2021. Celle-ci comprendra :

- Une présentation de la structure adjudicataire

- Compétences et expériences pertinentes en matière de branding

- La composition de la prestation qui devra prendre la forme de simulations de préférence 2D/3D des différents espaces. Des plans de l’académie KPC sont à disposition et une visite des lieux pourra être organisée en cas de besoin.

Offre financière

Le soumissionnaire devra communiquer une proposition financière forfaitaire comprenant le concept de branding ainsi qu’un engagement de cession de la propriété intellectuelle à l’académie KPC en cas d’accord entre les deux parties.

Les prix devront être communiqués en francs guinéens ou en euros.

Contact

Pour toute information complémentaire, le soumissionnaire est prié d’adresser sa requête par mail à l’adresse suivante :

consultation@academiekpc.com