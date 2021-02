Propos jugés "injurieux" d'Alpha Condé: la "sévère" réplique de Sékou Koundou…

CONAKRY-La sortie controversée du président Alpha Condé, ce mercredi 24 février 2021, suscite des réactions. Dans son discours en marge de l'ouverture du forum guinéen de l'investissement, le chef de l'Etat, a qualifié les "guinéens" de "sans honte" et des "tortues" dont il faut "mettre le feu derrière". Ces propos "injurieux" ont provoqué une vague de réactions.

"J'ai pris la tête, quand ce despote dont le bilan catastrophique ne cesse d'endeuiller des guinéens, s'est permis sans aucune morale, de qualifier des guinéens de tortue sans honte, et qu'il faut en mettre du feu derrière. Diantre ! (…) Comment un imposteur qui a tout renié dans son parcours peut se permettre d'insulter dans tout son sérieux le peuple de Guinée ?", réagit Sékou Koundouno, soulignant que le Chef de l'Etat devrait se taire une fois pour toute.

Lire aussi- Alpha Condé : ‘’Les Guinéens n’ont pas honte... "

" Vous savez, les Guinéens n’ont pas honte, ils ont peur. Alors, c’est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière. C’est ce qui va se passer (…) La Guinée a fait d'énormes progrès sur le plan des droits humains, mais on continue toujours de nous considérer comme avant. Les pays qu'on dit démocratiques en Afrique, ils mettent leurs opposants en prison. On n'a jamais mis d'opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques", a déclaré le président Alpha Condé.

Et Koundounou de rétorquer : "Nous l'avons tous vécu ici, des guinéens ont été tués ici, seulement que des jeunes à la fleur de l'âge. Le nier dénote sa haine contre la Guinée et son peuple (…). Mais qu'Alpha Condé le sache, ses jours sont comptés, il ne lui en reste plus assez", a averti l'activiste guinéen, relevant qu'il y a des guinéens qui croupissent dans les geôles dans des conditions difficiles pour leurs choix politiques ou sociaux.

A suivre…

Africaguinee.com