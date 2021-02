Mamadou Sylla : " Le jour où Dadis a crié contre l'ambassadeur d'Allemagne…"

CONAKRY-Le Chef de file de l'opposition a fait une confidence sur l'ancien diplomate allemand qui avait été "humilié" en public par Moussa Dadis Camara, alors chef de la junte militaire qui s'était emparé du Pouvoir en 2008, au lendemain de la mort du Général Lansana Conté.

"Sous le temps Conté, l’ancien ambassadeur d’Allemagne avec qui j’étais très d’accord m’avait dit un jour : ton président est malade. Il m’avait conseillé d’aller m’installer dans un autre pays à l'étranger parce que j'avais des investissements un peu partout. Il m’avait dit que le jour où le Président va mourir, les gens vont m’arrêter et que j'aurais de sérieux problèmes. Je lui ai répondu je sais très bien que tu es un flic en tant qu'ambassadeur, mais moi, je resterai en Guinée ici et le jour que cela va arriver, je vais encore briller plus qu’avant.

Après le décès du Président Conté, on s'était rencontré à la sortie au niveau du parvis de la RTG, le jour où Dadis a crié contre lui. Quand on s'est croisé, il était tout rouge puisque Dadis l'avait traité de tout. Il m’a dit : chez vous c’est comme ça ? J'ai répondu, en tout cas je suis là.

C’est pour dire que quand tu fais le bien, tu n’as pas peur. Moi, je crois en Dieu, c'est lui qui te protège. Je suis croyant, je pratique les 5 prières. Dieu veuille sur sa créature et lui-même a dit que jamais il ne paie le bien en mal", s'est souvenu Elhadj Mamadou Sylla, interrogé par Africaguinee.com.

Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12