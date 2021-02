Labé : un feu mystérieux fait des ravages dans le district de Kouraba…

LABE-Un feu d'origine inconnue a dévasté une vingtaine de cases ainsi que leur contenu, à Kessou Bantanhi dans le district de Kouraba, situé dans la sous-préfecture de Daralabé, préfecture de Labé. Les citoyens de ce secteur ont été surpris par un feu mystérieux en début de semaine. Outre les cases, des poulaillers, des arbres fruitiers ont été ravagés par les flammes. Les sinistrés dorment à la belle étoile.

« Ce feu nous a causé d’énormes dégâts. Il a d'abord pris deux cases avant de se propager, consumant 19 cases dans le secteur de Kessou Bantanhi. C’est comme ça que nous avons vu ce feu. Des arbres fruitiers, des poulaillers et du bétail, de la volaille ont aussi été réduits en cendres. Deux bâtiments en dur ont été touchés, mais les citoyens ont pu éteindre le feu. Le sous-préfet de Dara est informé, il était là le jour même de l'incendie » a expliqué Alpha Oumar Bah, citoyen du secteur.

Oustaz Ibrahima Barry, habitant de Kessou Bantanhi fait partie des sinistrés. Il témoigne que le feu a dévasté toutes les cases et leur contenu. Les victimes dorment à la belle étoile.

« Après le lundi, le mardi aux environs de 10 heures, une autre case a pris feu près des deux premières cases consumées la veille. Le feu s’est propagé sur les autres cases et il a continué dans sa furie jusqu’à l’heure de la prière de 16 heures. On dénombre 19 cases parties en fumée. Dieu merci personne ne s’est blessé et il n’y a aucune perte en vie humaine. Nous n’avons rien pu sauver, d’autres maisons étaient fermées, les propriétaires étaient absents et quand le feu a commencé, il était impossible de s’en approcher. Tout le monde est réuni ici, les gens passent la nuit à la belle étoile, même des couvertures nous n’avons pas, tout a été consumé par le feu, y compris les provisions qu’on avait stockées. Nous demandons de l’aide aux bonnes volontés » plaide-t-il

Le chef secteur, Modi Abdoul Ghadirou Barry explique que tous les sinistrés sont rassemblés à la mosquée.

« Nous sommes tous mobilisés à la mosquée pour attendre les gens qui viennent partager nos peines. Ces derniers jours, les citoyens étalent des nattes par terre pour dormir la nuit. Le sous-préfet est Dara est informé, nous demandons à tous ceux qui peuvent, de nous apporter leur soutien. Nous n'avons rien », a plaidé ce sinistré.

