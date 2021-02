La Ministre Zénab Dramé visite plusieurs chantiers de son Département…

CONAKRY- La Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi était sur le terrain ce mercredi 24 février 2021. Madame Zénab Dramé, en compagnie d’un représentant de l’Agence Française de Développement et d’un responsable du projet PARFISAM, a visité les chantiers de rénovation de certaines écoles de formation professionnelle de Conakry.

La délégation de la Ministre Zénab Dramé s’est rendue au Centre de perfectionnement à la technique automobile et mécanique (CEPERTAM), à l’École normale des professeurs d’enseignement technique et professionnel de Matoto et à l’École nationale des arts et métiers de Coleah.

L’objectif de cette visite de la Cheffe du Département de l’enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi était de toucher du doigt l’évolution des travaux dans ces différents chantiers. Mme Zénab Dramé, conformément aux directives du Président Alpha Condé, attache du prix à la qualification de l’enseignement technique et la formation professionnelle.

A rappeler qu’une série de visites de chantiers à l’intérieur du pays est également prévue dans l’agenda de la Ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi.

Africaguinee.com