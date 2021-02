Guinée : Cellou Dalein donne une instruction aux fédérations de l'UFDG

CONAKRY- L'opposant Cellou Dalein Diallo a reçu le soutien des dix Fédérations de son parti, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Les fédérations de Kaloum, Matam, Dixinn, Matoto et Ratoma, ont réaffirmé leur confiance à la Direction Nationale du Parti et à son président, lors d'un grand rassemblement tenu à Dixinn.

Une occasion que Cellou Dalein Diallo a mise à profit pour sonner la remobilisation de ses partisans pour la poursuite du combat pour, dit-il, l'instauration d'une véritable démocratie. L'opposant a invité les différentes fédérations à reprendre les réunions à la base pour mener la sensibilisation.

"Depuis le 18 octobre 2020, nous sommes en train de subir des exactions, des privations de toutes sortes. 51 de nos militants dont la plus part étaient en train de fêter notre victoire à l’élection du 18 octobre 2020 ont été abattus. Des centaines de nos partisans, des militants de l’UFDG ou des partis alliés regroupés au sein de l’ANAD sont arrêtés et séquestrés dans les prisons de Alpha Condé. Des proches collaborateurs du Président (Président de l’UFDG ndlr) comme le vice-président El hadj Ibrahima Chérif Bah, Ousmane Gaoual Diallo, Cellou Baldé, Etienne Soropogui, Abdoulaye Bah, Ismaël Condé, Mamady Condé alias Madic 100 Frontières et d’autres responsables du FNDC comme Oumar Sylla alias Fonikè Menguè, Souleymane Condé sont arrêtés et détenus arbitrairement par Alpha Condé parce qu’il ne veut pas des voix discordantes.

Tous ces gens sont des prisonniers d’opinions, des prisonniers politiques qui se sont illustrés dans la lutte contre le 3ème mandat. Monsieur Alpha Condé dit hier que ce n’est pas des prisonniers politiques. Alors que leur seul tort c’est d’avoir exercé leurs droits, d’exprimer leurs opinions et d’avoir défendu dans les formes légales leurs convictions. Ce sont des hommes politiques, on ne peut pas dire que Ousmane Gaoual Diallo ou Chérif Bah ne sont pas des hommes politiques. Mais monsieur Alpha Condé qui veut leur attribuer des infractions qui n’ont nullement commises comme la fabrication, la détention, le stockage d’armes de guerre ou des faits constitutifs d’atteinte à la sureté intérieure et extérieure de l’Etat, avec sa justice inféodée, il a fabriqué ces infractions pour dire que ce n’est pas des prisonniers politiques".

Qu’est-ce que monsieur Alpha Condé veut ? C’est de démolir l’UFDG, le principal parti de l’opposition, décapiter le parti en arrêtant les acteurs les plus dynamiques dans l’action, dans la communication, dans la défense des valeurs du parti (…). En vous (les responsables et militants de l’UFDG ndlr), je me suis rendu compte que vous en êtes tout à fait conscients, je suis fier de vous. Ce qui me rend fier aujourd’hui, c’est de sentir que vous êtes déterminés à continuer le combat, pour l’instauration dans notre pays d’une véritable démocratie, de l’Etat de droit pour que tous les guinées puissent jouir de leurs droits et libertés", a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Bien que le siège de l'UFDG soit encore fermé, il a invité les fédérations à reprendre les réunions de sensibilisation.

"Notre combat sera victorieux, je vous l’assure. Ne vous découragez pas, c’est juste une question de temps. Nous incarnons les aspirations du peuple, malgré les adversités, le parti se bat pour unir et servir la Guinée, pour faire respecter les droits de tous les citoyens, pour qu’il y ait une démocratie apaisée dans notre pays (…). Nous sommes contre la division des guinéens et ce combat nous devons le continuer. Je suis heureux de constater que vous êtes aujourd’hui plus déterminés qu’hier pour poursuivre le combat jusqu’à la victoire", a déclaré l'opposant.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com