Confidences de l’Ambassadeur de France : "Lorsque le Président Condé…"

CONAKRY-Le diplomate français en poste à Conakry, a fait une confidence ce mercredi 24 février 2021. En marge de la cérémonie de remise de l'aide humanitaire que la France apporte à la Guinée, dans le cadre de la lutte contre Ebola, Marc Fonbaustier a relevé que c'est sur demande "expresse" de Conakry que Paris a manifesté sa solidarité. Selon lui, Emmanuel Macron, n’a pas hésité un seul instant, à se montrer solidaire de la Guinée.

« Je crois que l’arrivée de ces colis d’aide humanitaire parle de la relation d’Etat, elle parle de ce que la Guinée et la France partagent. Une histoire commune, des horizons partagés, des destins mêlés, c’est le sens profond de ce geste. Lorsque le Président de la République de Guinée (Alpha Condé, ndlr) m’a exprimé il y a un peu plus de huit jours, ses demandes qui étaient des demandes urgentes de vaccins et de tenues de protection, j’ai relayé ces demandes immédiatement à Paris. Et je relève que le président de la République française, Emmanuel Macron, n’a pas hésité un seul instant, à se montrer solidaire de la Guinée, et à dire qu’il fallait apporter à la Guinée en ce moment compliqué tout l’appui possible.

Et je crois que c’est la première signification de ce don de ces tenues. Elle montre la force et la solidarité, indépendamment de toute la relation entre nos deux pays. Le deuxième sens, de cette mesure, c’est que nous sommes nous français à vos côtés dans l’urgence », a expliqué Marc Fonbaustier, remercié par le ministre des affaires étrangères Ibrahima Kalil Kaba.

« Je tiens à remercier l’Ambassadeur de la France en Guinée pour l’appui constant de la France. Nous sommes très heureux de voir que la France a engagé une double action bilatérale pour s’assurer que les équipements de protection individuelle étaient acheminés à Conakry en un temps record, en utilisant le mécanisme européen de protection civile, pour transporter ces équipements ici très rapidement", a-t-il dit.

