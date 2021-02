Cellou Dalein : "Issoufou sort par la grande porte et rentre dans l’histoire …"

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo a réagi ce mercredi 24 février 2021, sur la victoire de Mohamed Bazoum, au second tour de l'élection présidentielle au Niger, avec avec 55,75% des voix contre 44,25 % pour l’opposant Mahamane Ousmane. Le leader de l'UFDG a tressé des couronnes à Mahamadou Issoufou, qui selon lui, a eu le courage de respecter son serment et la Constitution de son pays.

"J’adresse mes chaleureuses félicitations à Mohamed Bazoum pour sa brillante élection à la Présidence du Niger et lui souhaite un plein succès dans l’exercice de cette haute fonction", a réagi Cellou Dalein Diallo, alors que Mahamane Ousmane conteste les résultats et des violences postélectorales ont secoué Niamey et Zender.

L'ancien premier ministre guinéen qui s'était autoproclamé vainqueur de la présidentielle d'octobre a rendu hommage à Mahamadou Issoufou qui a favorisé l'alternance démocratique dans son pays.

"Je saisis cette opportunité pour rendre hommage au Président Issoufou qui a eu l’humilité et le courage de respecter son serment et la Constitution de son pays dans une Afrique où les parjures et les tripatouillages de Constitutions pour s’éterniser au pouvoir sont légion. Il sort par la grande porte et rentre définitivement dans l’histoire en favorisant, 60 ans après l’indépendance, la première alternance démocratique dans son pays", a indiqué Cellou Dalein Diallo.

