Alpha Condé s'étonne: "Comment peut-on être à la fonction publique à 9 ans? "

CONAKRY-Le président guinéen promet de nettoyer les écuries d'Augias ! Engagé dans une bataille visant à enrayer les maux qui gangrènent l'administration guinéenne, Alpha Condé promet de mettre fin à la sédentarisation des fonctionnaires et de nettoyer le fichier de la fonction publique. Quelle va être sa thérapie ? Le dirigeant guinéen a donné quelques indices.

"Il y a trop d'anomalies. Il y a des gens qui doivent arrêter de travailler il y a très longtemps. Certains ont fait 50 ans dans la fonction publique. Comment peut-on avoir cet âge quand part à la retraite à 65ans ? J'ai fait faire un travail, quand vous prenez sa date de naissance et sa rentrée en fonction, alors ça veut dire qu'il est rentré à la fonction publique à 9 ans. J'ai vu aussi des cadres qui sont au même poste depuis 30 ans, 20 ans, 17 ans", a révélé le chef de l'Etat.

Alpha Condé annonce que désormais aucun cadre ne dépassera 8 ans dans ses fonctions. "Tout cadre qui aura 8 ans (à un poste) changera de fonction", a-t-il promis.

Il a donné des instructions aux ministres du budget et de la fonction publique pour faire un croisement pour connaître exactement le nombre des cadres qui sont à la fonction publique, ensuite "balayer tous les fictifs".

"Nous avons 70% de la population qui a moins de 30 ans, nous avons des jeunes cadres. Et pendant ce temps, des gens qui sont à la retraite continuent à occuper des postes", a-t-il dénoncé.

Et de prévenir : "Il faut que chacun accepte de faire sa révolution culturelle. Les habitudes passées, c'est fini. Tout manquement sera sanctionné. J'ai pu faire une première visite (…) si je viens faire une deuxième visite et que la même personne soit absente, on coupe la moitié de son salaire, la troisième fois elle sera radiée de la fonction publique. Il faut que ça soit clair pour les cadres".

A suivre...

Africaguinee.com