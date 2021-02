Alpha Condé prévient : " Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents…"

CONAKRY-Le Président Alpha Condé a encore une fois réitéré ses "menaces"ce mercredi 24 février 2021. Présidant l'ouverture du forum guinéen de l'investissement, le Chef de l'Etat a martelé qu'il mettra fin à toutes les magouilles dans l'administration et discipliner le Guinéen. Il prévient qu'il n'aura aucun état d'âme. " Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent. C'est la Guinée", a-t-il dit. Extait.

"La Guinée va renouer avec la discipline. Pendant la première République, la discipline était très dure, mais on est passé de l'extrême dureté à l'anarchie. On va donc ramener l'aiguille au milieu. Le Gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect des biens publics et la fin de l'anarchie. Nous allons enseigner l'éducation civique du primaire jusqu'à l'université. Nous allons mettre fin à ces magouilles.

Je constate par exemple qu'il y a des fonctionnaires qui sont en fonction depuis 50 ans. Or l'âge de la retraite c'est 65 ans. J'ai mis en place un groupe de travail, aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires si on fait une comparaison, on se rendre compte qu'ils sont rentrés en fonction à l'âge de 9 ans. Voilà les inconvénients. Tout ça va être balayé. Je n'aurais aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent. C'est la Guinée. Alors faites confiance à la nouvelle Guinée. Je dis à tous les guinéens qu'ils doivent faire leur révolution culturelle, puisque nous allons faire voter des LOIS par le Parement", a-t-il martelé.

A suivre…

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com