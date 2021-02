Alpha Condé : ‘’Les Guinéens n’ont pas honte... "

CONAKRY- C’est un chef de l’Etat plutôt ‘’hargneux’’ qui a pris la parole ce mercredi 24 février 2021 en marge de l’ouverture du forum de l’investissement en Guinée. Alpha Condé du haut de son perchoir a été ‘’moins charitable’’ à l’endroit de ses compatriotes.

‘’ Vous savez, les Guinéens n’ont pas honte, ils ont peur. Alors, c’est comme la tortue. Il faut mettre le feu derrière. C’est ce qui va se passer. Désormais, le bien de l’Etat sera respecté. Nous avons fait la géophysique. Nous connaissons des villas et des bâtiments. On n’a pas voulu faire la chasse aux sorcières. L’année 2021, c’est l’année de la transformation complète de la Guinée, qu’ils le veuillent ou pas. Désormais aucun franc n’ira quelque part si ce n’est dans les caisses de l’Etat. Et je suis convaincu qu’en une année, nous allons doubler nos ressources internes’’, a lancé le président guinéen, devant une assistance médusée.

Pour encourager les investisseurs à placer des capitaux dans le pays, il faut qu’il y ait refonte foncière, a-t-il dit. Pour ce faire donc, le président Alpha Condé a indiqué qu’une procédure de récupération de tous les patrimoines bâtis publics sera enclenchée au cours de cette année.

‘’Nous allons prendre des mesures extrêmement rigoureuses. Nous allons faire une refonte foncière parce que pour encourager les investisseurs, il le faut. Vous construisez une usine, un quidam se lève pour dire que le terrain appartenait à son grand-père’’ a menacé le Pr Alpha Condé.

BAH Boubacar LOUDAH

