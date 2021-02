Guinée-Alpha Condé siffle la fin de la recréation : "D'ici fin février…"

CONAKRY-Déterminé à transformer l'administration guinéenne avec slogan "gouverner autrement", le président Alpha Condé, a sifflé la fin de la recréation. Des contrats de performances ont été signés ce lundi avec les départements de l'Economie, obligés désormais de faire des résultats. Le Chef de l'Etat, fait l'autopsie des maux dont souffre l'administration et annonce des mesures fortes pour les changer les vieilles habitudes.

"Toutes les régies doivent avoir désormais leur compte à la Banque Centrale. Les paiements se feront par virement, il n'y aura plus ni espèces encore moins de chèques. Et tous les trois mois, il y aura un contrôle inopiné. C'est valable aussi pour vos services que je connais, parce que je vais faire la géolocalisation, je ne vais pas faire la chasse aux sorcières, mais je n'accepterai aucun manquement. Aucun centime de l'État ne doit être dehors du cadre. D'ici fin février, tous les billets se feront par monnaie électronique. Les manipulations des espèces au niveau de l'administration, c'est fini. Nous mènerons des contrôles réguliers", a annoncé le Président Alpha Condé.

Tout chef de service qui n'est pas familier aux outils informatiques doit désormais craindre pour son poste. Car désormais, le numéro un guinéen exige des contrôles dans les différents services étatiques, avec les moyens qu'offre la technologie.

"Les chefs de service ont l'obligation de savoir comment leur agence marche via l'ordinateur. Les directeurs doivent savoir comment ça marche et rendre compte au ministre. Le ministre, lui-même, doit de temps en temps descendre pour savoir comment ses services fonctionnent. Il est le patron du département. Très souvent, des ministres peuvent rester un an sans mettre pieds dans les bureaux du directeur. Comment dans ces conditions peut-il savoir si son service marche ou pas ? Je rendrai le ministre responsable des disfonctionnements des services que les fonctionnaires. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde", a martelé le chef de l'Etat.

Des cadres qui ne foutent rien…

Selon Alpha Condé, c'est honte de voir la Guinée, à ce stade avec toutes les richesses qu'elle possède. Tenant pour responsables les cadres de l'administration, le dirigeant guinéen prévient que toute la pagaille est finie.

"Lorsqu'il était maire, Chirac m'a dit un jour, “ de toutes les anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le meilleur avenir”. Comment se fait-il qu'on soit encore dans cette situation ? Avec toutes nos richesses, c'est une honte. Mais, les cadres ont pris des mauvaises habitudes. Ils ne viennent pas à l'heure et même lorsqu'ils viennent, ils ne foutent rien. Un document qu'on doit faire en une journée on fait une semaine, on décale. Quelque chose qu'on peut faire en un jour dans d'autres pays, ici on fait jusqu'à quatre jours. Mais tout ça c'est fini. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Les contrats de performance sont tous là. Tous les trois mois, on va vérifier. Ce sera des contrôles inopinés", a-t-il averti.

A suivre…

Africaguinee.com