Opérations de Déguerpissement : "Elles ne visent aucune communauté…"

CONAKRY-Le porte-parole du gouvernement guinéen s'est exprimé ce lundi 22 février 2021, sur les opérations de déguerpissement en cours dans la capitale guinéenne Conakry. Alors que cette décision des autorités est vivement critiquée, Aboubacar Sylla a indiqué c'est un passage obligé, pour donner à la capitale Conakry, l'image d'une ville moderne.

"C'est une démarche qui s'inscrit dans le principe du "gouverner autrement si cher au président de la République (…). Gouverner autrement, c'est aussi faire de notre capitale, une capitale moderne, où il fait bon vivre avec toutes les commodités et débarrassée de toutes immondices et d'autres encombrants physiques", a-t-il déclaré ce lundi 22 février 2021 lors d'un point de presse conjoint animé par trois Ministres.

Le Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a laissé entendre que l'opération en cours n'est pas non plus dirigée contre une communauté.

"Ces mesures ne sont dirigées contre personne, ni aucune communauté ou un groupe social. L'unique objectif, c'est de faire de notre capitale une ville moderne. Pour cela, des efforts sont consentis pour aménager les espaces libérés. Cette fois-ci, nous voulons que ça soit une opération pérenne. Tous les espaces dégagés vont être aménagés pour que la réoccupation ne soit plus possible (…) Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement démolisse toutes ces constructions qui étaient dans l'illégalité. Le gouvernement était obligé de le faire", a-t-il indiqué.

