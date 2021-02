Ciel brumeux en Guinée : Deux importants vols bloqués à l'extérieur…

CONAKRY-Dame nature est manifestement toujours fâchée contre la Guinée ! Deux importants vols humanitaires convoyant vers la Guinée du matériel (vaccins, combinaisons…) entrant dans le cadre de la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola ont encore été annulés, ce lundi 22 février. Les conditions météorologiques ne sont toujours pas bonnes.

Le vol de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), transportant les vaccins contre Ebola a quitté Genève ce dimanche pour Conakry. Mais à cause du mauvais temps, il a atterri à Dakar. Dimanche, dans l'après-midi, Dr Sakoba Keita, le directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire annonçait que l'avion devait arriver ce lundi 22 février 2021, si toutefois la brume se dégageait sur le ciel guinéen. Ce qui n'est pas encore le cas. L'arrivée du vol a encore été annulée, a-t-on appris.

Conséquence : le lancement de la campagne de vaccination anti-Ebola qui était annoncé ce mardi 23 février, devra être sans doute, repoussé à une date ultérieure.

Le vol de l'OMS n'est pas le seul avion bloqué à l'Etranger à cause du mauvais temps . Attendu depuis vendredi dernier à Conakry, l'avion humanitaire français contenant plus de 500 kits de protection contre le virus Ebola, des combinaisons, masques et gants pour le personnel médical intervenant en première ligne dans la lutte contre le virus, est toujours bloqué à cause des mauvaises conditions météorologiques. Tous les vols en direction de la Guinée sont pour le moment annulés.

