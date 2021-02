Boké : le PA-AGR de la CBG fait du chemin au grand bonheur des communautés locales

Kamsar – 18 février 2021, la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un des leaders mondiaux dans l’industrie de la bauxite a annoncé aujourd’hui la fin des activités de récolte d’une campagne agricole très fructueuse des communautés locales de Kakissa, dans la commune de Tanèné à Boke.

Au total il y a eu plus de 7 000 kg de tomate, du manioc, du riz qui ont été récoltés sur une superficie de 1 720 m2. Cette autre campagne s’inscrit dans le cadre du vaste programme d’appui aux activités génératrices de revenu (PA-AGR) que la CBG a initié et a soutenu en faveur des communautés locales de la région de Boké et environ. Elle a été réalisée par le groupement d’intérêt économique (GIE) « Limania de Kakissa », dans la commune de Tanèné qui est composé de 25 membres dont plus de 80% sont de femmes.

Limania de Kakissa fait partie du grand groupe des 48 GIEs que la CBG a initiés et continue de soutenir avec l’appui technique de l’ONG, CECI-guinée, en vue de garantir l’autonomisation des communautés locales, notamment celles riveraines aux opérations de la compagnie. La campagne fait également partie d’une phase pilote financée par la CBG à hauteur de trois millions trois cent mille dollars américains, pour une durée de 3 ans.

Mme Carine Gracia, Manager Relations Communautaires de CBG s’en est félicitée « Nous sommes vraiment très heureux de voir ces groupements réussir à travers ces AGRs. Nous sommes convaincus que c’est la meilleure façon de les aider : leur créer des conditions leur permettant d’entreprendre des activités économiques viables, et soutenables dans la durée »

La Présidente du GIE, Mme Salématou Tambassa, a estimé que la CBG est unique dans ses interventions « Il faut dire que l’approche de la CBG est unique et répond exactement à nos besoins. Ils nous permettent d’abord d’être en association, et après ils travaillent avec nous pour identifier nos besoins et les formuler en projets viables. Ils renforcent nos capacités, et après ils mettent à notre disposition les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de nos projets, et ceci nous rend plus autonomes et confiants dans notre avenir. Nous remercions infiniment la CBG »

M. Ousmane Kalissa, Chef secteur Kakissa témoigne des bienfaits de l’initiative de la CBG: « Grâce à ce projet, aujourd’hui, nos femmes ont appris à lire et à écrire et à utiliser même les nouvelles technologies, notamment des téléphones tactiles. Les recettes engrangées nous ont permis de construire des maisons en dur en lieu et place des cases en terre bâtie et en paille. Je dis merci et encore merci à la CBG. »

Aujourd'hui plus de 1 000 personnes réunies au sein des 48 groupements d'intérêt économique (GIE) bénéficient directement de l'assistance des PA-AGRs. Elles évoluent dans des secteurs variés dont la saponification, le maraichage, l'artisanat, l'environnement, l'élevage et la pêche dans les préfectures de Boké, Télimélé et Gaoual.

A PROPOS DE CBG

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) est un leader mondial dans l’industrie de la bauxite. Elle met en valeur des ressources bauxitiques situées dans le nord-ouest de la République de Guinée. Elle expédie plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité supérieure par an.

Ses actions sont détenues par l’Etat guinéen (49%) et Halco Mining (51%), consortium composé d’acteurs miniers internationaux des plus respectés de l’industrie dont Alcoa, Rio Tinto et Dadco. La CBG est pionnière dans le développement communautaire et le contenu local. Elle s’aligne sur des standards des plus élevés au monde en matière de Santé et Sécurité, et de respect des normes environnementales et sociales, notamment celles de la Société Financière Internationale (SFI). L’excellence opérationnelle, l’intégrité et le respect sont entre-autres les valeurs qu’elle défend.

Depuis le démarrage de ses opérations en 1973, elle a contribué à plus de 5 000 000 000 de dollars américains aux revenus de l’Etat Guinéen. Depuis 2016, elle a investi près d’un milliard de dollars dans le plan de modernisation de ses actifs et d’extension de sa capacité de production. En produisant une bauxite de qualité utilisée dans diverses industries, elle contribue au progrès de l’humanité.