Alpha Condé tape du poing sur la table : "Je n'aurais aucun état d'âme…"

CONAKRY-Le président Alpha Condé a tapé du poing sur la table ce lundi 22 février 2021. Alpha Condé qui a fait signer des contrats de performances aux ministères de l'Economie et des Finances et du Budget, a averti qu'il n'aura désormais "aucun état d'âme" à changer des cadres ou ministres qui ne rempliraient pas leur contrat de performance. Extrait.

"Le ministre du budget va signer deux documents. L'un avec la direction nationale des impôts, l'autre avec la direction nationale des douanes. Un premier document, c'est le doublement des ressources internes en deux ans et le deuxième document, c'est un contrat de performance.

Il y aura un contrat de performance qu'on examinera tous les trois mois. Il y aura des sanctions négatives et positives. Celui qui remplit les conditions, il y aura une sanction positive avec des primes, celui qui ne remplit pas il y aura une sanction négative. Il faut que tout le monde sache que gouverner autrement, ce n'est pas de la blague.

Les contrats qu'on va signer engagent des personnes et dans l'obligation des résultats. S'ils n'ont pas des résultats, on les change. On met chacun à sa place et on donne la chance à chacun de faire les preuves. Mais ceux qui ne remplissent pas, je n'aurai aucun état d'âme pour les changer, il faut que ça soit très clair pour tout le monde.

Que tu sois ministre ou autre qui a sa femme ou son fils en activité dans une société, non seulement cette société n'aura pas de contrat, mais la personne même sera suspendue pour conflit d'intérêts. Vous créez des sociétés que vous favorisez pour empêcher les autres d'avoir des contrats. Tout ça doit être clair pour tout le monde.

J'ai été très clair : maintenant, j'ai une spécialiste dans la passation des marchés. Elle a déjà commencé avec le ministère de la santé, j'ai une spécialiste de suivi des projets. Donc, tout marché sera passé au peigne fin. Toutes ces combines-là, on est en train de comprendre".

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com