Viols : Lamarana Diallo et Bachir Barry écopent de lourdes peines…

DALABA-Plusieurs accusés poursuivis pour "viols"ont été condamnés à de lourdes peines lors des audiences foraines de Dalaba. Sept affaires étaient inscrites au rôle. Sur une dizaine de prévenus, seulement 2 ont comparu à la barre, tous les autres en cavale.

Présents à la barre, Mamadou Lamarana Diallo et Bachir Barry, tous poursuivis pour des cas de viols, ont été condamnés à 5 ans de réclusion criminelle chacun.

Amadou Billo Barry, déclaré coupable de fait de tentative d'assassinat a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et un mandat d'arrêt a été décerné contre lui.

Poursuivis dans différents cas de viol, Mamadou Mourou Baldè, Mamadou Diallo et Abdouramane Diallo, Ibrahima Diallo et Mamadou Moussa Diallo ont été déclarés coupables de viols et ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Un mandat d'arrêt a été décerné contre eux tous.

Pour sa part, Fatoumata Barry, reconnue coupable des faits d'assassinat et incendie volontaire, a été condamnée à 7 ans de prison ferme. Un mandat d'arrêt a été décerné contre elle.

Non satisfaite du jugement rendu, la défense a annoncé son intention d'interjeter appel. Par contre, le ministère public a déclaré être satisfait des décisions rendues, car sa réquisition a été prise en compte par le tribunal.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou