Urgent-Conakry: l'avion transportant les vaccins contre Ebola n'a pas pu atterrir

CONAKRY- L'avion de l'organisation mondiale de la santé (OMS) transportant les quelques 11.000 doses de vaccins que la Guinée a commandé dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, n'a pas pu atterrir ce dimanche 21 février 2021, à l'aéroport international Conakry-Gebessia.

A cause des mauvaises conditions météorologiques, le vol qui avait décollé ce matin à Genève a finalement continué vers Dakar. L'annonce a été faite cet après-midi par Dr Sakoba Keita, depuis l'aéroport où il était dans le cadre de la réception des vaccins.

Lire aussi- Vols annulés à l'Aéroport de Conakry: le début de la vaccination contre Ebola "compromis"?

"Les vaccins ont quitté depuis 09h30 à Genève, l'heure d'arrivée (à Conakry) était prévue pour 15h27', mais à cause des brouillards l'avion n'a pas pu atterrir. Ils ont continué sur Dakar. Le Directeur de l'Agence nous a promis que l'avion sera à Conakry, demain matin. Nous sommes en train d'examiner un plan B si le ciel s'éclaircissait pour trouver un petit avion à Conakry afin de raccourcir ce délai pour maintenir notre plan de vaccination. Qu'à cela ne tienne, nous préférons prendre plus sécurité de reporter le plan de vaccination le mardi 23 février à Gouecké et à Conakry", a précisé Dr Sakoba Keita, le directeur Général de l'Agence National de Sécurité Sanitaire.

A suivre...

Africaguinee.com