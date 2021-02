Port de Conakry: Albayrack se dote d’un navire de dragage pour faciliter l’accostage des gros bateaux

CONAKRY-Le Groupe Albayrak Guinée, à travers sa filiale Alport Conakry, s’est doté d’un navire de dragage pour permettre au Port Autonome de Conakry d’accueillir les grands bateaux.

La réception officielle du navire a eu lieu le mercredi, 17 février 2021, en présence des autorités du ministère des Transports, des autorités du Port autonome de Conakry (PAC) et des responsables d'Albayrack.

Face à une concurrence de plus en plus rude de 13 et 15 mètres de profondeur dans la sous-région, le Port de Conakry, avec ses 9, 5 mètres de profondeur, avait jusque-là une capacité d’accueil limitée. Mais avec l'acquisition de ce nouveau navire, la compétitivité du Port sera considérablement améliorée. Mieux, cette acquisition permettra au port d'épargner environ 1.200 milliards de francs guinéens d'épargne dans ses dépenses.

Après avoir exprimé sa satisfaction, le représentant le ministre des Transports, le directeur national de la Marine marchande, a indiqué que l’arrivée de ce navire va désormais améliorer la compétitivité du port de Conakry.

De son côté, le directeur commercial et d’exploitation d’Alport a déclaré que c’est une première qu’en Afrique, un concessionnaire portuaire se dote d’un navire de dragage qui, dans les 20 prochaines années, va permettre au Port de Conakry d'épargner environ 1.200 milliards de francs guinéens dans ses dépenses.

“Pour répondre au besoin de l’économie et pour permettre d’impacter positivement sur le panier de la ménagère, la société Albayrak a acheté une drague spécialement pour le dragage du port. C’est une première en Afrique pour un concessionnaire. Au lieu que les petits navires viennent au port ici, c’est maintenant les navires de grande capacité qui viendront. Le port de Conakry sera le plus grand port d’éclatement de l’Afrique de l’ouest. Cela répond à la vision du chef de l’État, le Pr Alpha Condé”, a déclaré M. Ousmane Savané.

Dans son discours, la Directrice Générale du Port Autonome de Conakry, Hadja Aïssata Haribo, a fait savoir que c’est “une performance rare au niveau des ports africains” qui va faciliter l'accostage des gros navires et renforcer l’attractivité du Port de Conakry dans la sous-région.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06