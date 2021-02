Norassoba-Pugilat entre élus lors d'une session : "Sortez l'argent..., ton père"

SIGUIRI-La session budgétaire de la commune rurale de Norassoba, a viré au pugilat entre élus. Certains conseillers qui dénoncent un détournement de fonds, se sont violemment attaqués au maire, l'accusant de mauvaise gestion. C'est le cas de Kamandjan Doumbouya qui a laissé éclater sa colère, en relevant des incohérences dans les chiffres annoncés par l'actuel maire.

“Vous avez dit que vous avez acheté deux motos à plus de 16.000.000, ce n’est pas vrai. Vous n'avez acheté qu'une moto, on est au courant. Vous avez dit aussi que vous avez acheté deux ordinateurs, c'est faux c'est un ordinateur qui a été acheté, faites sortir les factures. (…) En plus, les anciens groupements ont été privés du fonds FODEL au détriment des nouveaux groupements qui viennent d'être créés. Il y a plus de 3 ans, vous travaillez avec ces anciens groupements, vous les connaissez bien”, a dénoncé ce conseiller communal.

Les présidents des districts, “très énervés”, demandent au maire de Norassoba de rembourser l'argent détourné. “Ton père a bien servi à Norassoba, mais depuis ton arrivée à la tête de la commune jusqu'aujourd'hui, on a rien compris. Certains districts ont bénéficié ce fonds, mais pourquoi Nankoroma ne l'a pas bénéficié. Pourtant, il n’y a aucun antécédent entre toi et le président du district de Nankoroma depuis ton élection. Mais sache que tu es le maire de tout Norassoba et les yeux sont braqués sur toi. L'argent a été mal géré, faites sortir le reste de l'argent".

Interpelé, le maire incriminé n'a pas voulu faire de commentaires sur les accusations portées contre lui.Face au tollé suscité par cette affaire, le sous-préfet de Norassoba a fini par suspendre, la session budgétaire.

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com