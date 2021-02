La révélation de Cellou :"Comment Alpha Condé a confisqué ma victoire…"

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo campe sur sa position sur l'élection présidentielle du 18 octobre. Le leader de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) clame toujours avoir gagné ce scrutin. Ce week-end, l'ancien premier ministre a expliqué comment, selon lui, le président Alpha Condé a confisqué "sa victoire".

"On a largement gagné cette élection dans les urnes même si cette victoire est confisquée aujourd'hui par la force militaire. Monsieur Alpha Condé a réquisitionné l'armée pour prendre cette victoire et la conserver. Vous avez vu la violence qui a été déclenchée contre l'UFDG et ses partisans, depuis le 20 octobre en particulier. Pour faire passer son hold-up, il était obligé de faire recours à l’armée, de mobiliser toutes les forces de défense et de sécurité et de déclencher une violence inouïe contre les partisans et alliés de l’UFDG", a déclaré Cellou Dalein Diallo.

La fermeture des bureaux et du siège de sa formation politique ainsi que l'incarcération de certains de ses proches collaborateurs ne semblent pas avoir entamé sa détermination à poursuivre la lutte pour l'instauration d'un Etat de Droit en Guinée.

« Malgré l’occupation et la fermeture de nos bureaux, nous nous battons pour le retour à l’ordre, nous nous battons pour le respect du Droit. Non pas seulement par rapport à ce qui nous touche directement, mais nous nous battons pour que la Guinée soit un pays démocratique où le droit et les libertés de tous les citoyens sont respectés. Pas seulement de l’UFDG parce que nous ne sommes pas les seuls victimes de la violation de nos droits", a-t-il précisé.

