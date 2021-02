Janez Lenarcic : "l'UE est déterminée à aider les autorités guinéennes…"

BRUXELLES- Le Commissaire Européen chargé de la gestion des crises a annoncé le soutien de Bruxelles à la Guinée, dans la lutte contre la nouvelle flambée de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Janez Lenarcic assure que l'Union européenne a répondu favorablement à la demande d'assistance par l'intermédiaire du Mécanisme de protection civile qui lui a été formulée par le gouvernement guinéen.

« L'UE est déterminée à aider les autorités guinéennes à contenir ce virus mortel et montrer de la solidarité avec le peuple guinéen, comme elle l'a fait lors de l'épidémie de 2014-2016 dans la région et, par la suite, également en République démocratique du Congo. Je remercie la France d'avoir mis la solidarité européenne en action. L'UE est prête à fournir une assistance supplémentaire par l'intermédiaire de ses instruments humanitaires d'urgence, en fonction des besoins en Guinée et dans les pays limitrophes, tout en continuant à soutenir le système de santé du pays», a déclaré ce responsable européen.

Un avion français contenant plus de 500 kits de protection contre le virus Ebola, des combinaisons, masques et gants pour le personnel médical intervenant en première ligne dans la lutte contre le virus, est attendu depuis vendredi à Conakry, mais à cause des mauvaises conditions météorologiques, il n'a pas pu encore arriver. Un autre vol de l'OMS (organisation mondiale de la santé) convoyant 11 mille doses de vaccin contre Ebola n’a pas pu atterrir, ce dimanche 21 février 2021, à cause de la pollution atmosphère.

Initialement prévu, ce lundi 22 février, sur les sites de N’Zérékoré et de Conakry, le début de la vaccination est reportée à mardi 23 février. “L'UE reste en contact étroit avec les autorités nationales et les acteurs de la réponse en soutien aux actions gouvernementales, notamment avec les partenaires ONG, le Mouvement de la Croix Rouge, et les agences des Nations unies telles que l'Organisation mondiale de la santé pour suivre l'évolution de la situation et apporter une réponse rapide et adaptée”, a précisé le communiqué de l'Union européenne.

