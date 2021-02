Urgent-Féguifoot : nouveau rebondissement dans l'affaire Amadou Diaby…

CONAKRY-Que se passe-t-il au sein de la Commission d'Ethique de la Fédération guinéenne de Football (Feguifot) ?

Sept (7) membres de ladite Commission viennent de récuser la décision du Président, Amadou Tham Camara, rétablissant Amadou Diaby dans ses fonctions de 1er Vice-président de la Fédération Guinéenne de Football.

Réunis ce samedi 20 février 2021 en session extraordinaire, à Conakry, ces membres ont indiqué que la décision du président de la Commission est "nul" et sans "effet". Et pour cause ?

Selon eux, Amadou Tham Camara a annoncé sa démission dans l'affaire Amadou Diaby, depuis le mois de décembre 2020.

Cette lettre démontre, selon Alpha Sow et son groupe, que monsieur Camara ne pouvait plus prendre une quelconque décision par rapport au dossier Amadou Diaby.