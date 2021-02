Projet d’Appui aux Entreprises pour la Relance du Secteur Agricole : les lauréats reçoivent leurs prix...

CONAKRY- Le Président Alpha Condé, a présidé, ce vendredi 19 février 2021 à Conakry, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du projet d’Appui aux Entreprises pour la Relance du Secteur Agricole. Cet important évènement a réuni de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on peut citer : M. Nestor Koffi, représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, les ministres Roger Patrick Milimouno, Gabriel Curtis, le DG de l'APIP, M. Namory Camara, et des bénéficiaires.

C’est un projet porté par l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) en collaboration avec le Projet de Développement agricole Intégré en Guinée (PDAIG). L’objectif est d’atténuer les effets négatifs de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur agricole.

Financé à hauteur 10 milliards Gnf par la Banque mondiale et exécuté par l’APIP-Guinée, ce projet va appuyer au total une centaine de Petites et moyennes entreprises (PME) agricoles dans le cadre du « Projet d’appui aux entreprises pour la relance du secteur agricole » impacté par la Covid-19.

Dans son allocution, Alpha Condé a promis, « avec l’appui des partenaires et des banques locales » d’accompagner les acteurs du secteur agricole. « Nous sommes engagés aussi à créer 100.000 jeunes entrepreneurs d’ici 2023. Donc, nous vous félicitons de cette initiative et nous espérons que vous allez continuer davantage », a déclaré le président de la République.

Cette initiative, a indiqué le ministre de l’Agriculture et de l’élevage, vise à renforcer la résilience dans les chaînes de valeur agricole. « Les effets attendus du financement de ces 100 plans d’affaires sont, entre autres : la création ou le maintien au moins 500 emplois directs et plus 1500 emplois indirects des femmes et des jeunes en milieu rural, la transformation et la valorisation des produits agricoles locaux, le renforcement de la résilience des entreprises agricoles et la contribution de la richesse et la réduction de la pauvreté. Tous ces résultats concourent à un développement rural harmonieux dans notre pays », a expliqué Roger Patrick Milimouno.

L’organisation de la compétition s’est ténue à travers la composition de projets qui s’est déroulée de Conakry à Nzérékoré. Les porteurs de projets qui étaient au nombre de 500 ont été évalués. Après l’évaluation, 100 ont été retenus. "Au terme de cette compétition, ces 100 lauréats vont se partager une somme de 10 milliards de francs guinéens grâce à l’appui de la Banque mondiale. L’objectif de cette initiative est de faciliter l’accès au financement des promoteurs œuvrant sur des chaînes de valeurs », a précisé Namory Camara, le directeur de l’APIP.

Le représentant résident de la Banque mondiale en Guinée, a invité le gouvernement guinéen à accompagner les populations rurales afin de valoriser l’agriculture dans le pays. « Le milieu rural concentre l’essentiel de la pauvreté en Guinée. Il faut donc faire en sorte que l’agriculture qui est l’occupation majeure des populations rurales soit une agriculture rentable pour permettre à ces populations qui pratiquent cette activité de pouvoir sortir de la pauvreté », a exhorté Nestor Koffi. Et d’ajouter : « Les lauréats que nous avons primés méritent notre admiration. Ils se sont distingués selon les résultats sur panel de leur évaluation par les dimensions innovatrices de leurs propositions surtout la viabilité financière qu’ils ont démontrée à travers leur plan d’action et l’impact économique qu’ils ont pu matérialiser ».

Évoluant dans la culture de la pomme de terre, du maïs et du haricot à Timbi Madina dans la préfecture de Pita, Elhadj Amadou Barry est l’un des lauréats. Il a exprimé son sentiment de joie. « J’ai un sentiment de joie, un sentiment qui va me permettre de redoubler d’efforts pour pouvoir rafler beaucoup d’autres prix. Je suis vraiment satisfait. Ces 150 millions vont être destinés à relancer l’entreprise Gobel qui a été impactée par la Covid-19 afin de booster notre production. Aujourd’hui, je suis avec plus de 200 femmes qui travaillent presque toutes en temps plein et je suis avec 10 jeunes qui sont des employés de l’entreprise. Nous voulons faire de cette filière pomme de terre label de Guinée, l’aliment de base des guinéens. Nous voulons valoriser la pomme de terre de telle sorte qu’elle soit comme le thièpe du Sénégal ou l’athièké de la Côte du d’Ivoire », a souligné ce lauréat.

Les critères ayant prévalu à la sélection des entreprises bénéficiaires sont, entre autres : Être en activité dans l’agrobusiness depuis au moins un an, avoir été impacté par la Covid-19 et disposer d’un projet de relance des activités.

A l’issue de la présélection, 270 projets ont été retenus par un jury pluridisciplinaire de 30 membres composé d’experts en financement et montage de projets. Après délibération, le jury a retenu les 100 premiers projets ayant totalisé le plus de points qui sont répartis comme suit : 32 femmes et 48 jeunes âgés de 21 à 35 ans.

