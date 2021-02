Manifestation signalée à Maférinyah : "On en a marre, trop c'est trop…"

FORECARIAH-Une manifestation a été enregistrée ce vendredi 19 février 2021, dans la sous-préfecture de Maférinyah, dans Forécariah, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, ce sont des citoyens de Fanye qui se sont soulevés contre leur président de District qu'ils accusent d'être mêlé dans la vente des terres dans leur localité.

Parés d'habits de couleur rouge et munis de pancartes, les protestataires ont marché à une distance d'environs 5km pacifiquement en scandant des slogans hostiles à leur chef de district dont ils exigent le départ.

"La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le président du district aurait revendu le terrain réservé à la construction de la maison des jeunes", nous a-t-on confié. Ce vendredi 19 février 2021, de nombreux citoyens se sont mobilisés pour dire "stop", "trop c'est trop".

"On en a marre à Fanye, on veut le changement. La lutte que nous menons, nous la menons contre une seule personne qui est de nous. Sa gestion n'est pas bonne c'est pourquoi on revendique contre lui (…) les familles sont divisées, il y a des conflits domaniaux", dénonce un manifestant en colère.

Les protestataires ont été reçus par les autorités sous-préfectorales de Maferinyah, les pourparlers se poursuivent autour de leur revendication, a-t-on appris.

Africaguinee.com