Labé : KPC lance la construction d’un Hôtel et la rénovation du stade…

LABE- Le PDG (Président Directeur Général) du Groupe Guicopres était ce jeudi 18 février 2021, l’hôte de marque des populations de la cité de Karamoko Alfa mo Labé. Cette visite dans la capitale de la Moyenne Guinée, avait un double objectif pour Kerfalla Camara KPC. D'abord, procéder au lancement des travaux de construction d’un hôtel 3 étoiles à Garambé, à la rentrée de la ville de Labé au bord de la nationale Labé-Pita, ensuite, s'enquérir de l’état d’avancement des travaux de rénovation du stade régional Elhadj Saifoulaye Diallo de Labé et procéder à la pose du gazon synthétique, une initiative de la fondation KPC pour l’humanitaire. La visite a mobilisé les autorités de la ville, la jeunesse et la famille sportive de Labé principale bénéficiaire.

Ce grand projet de construction d’un Hôtel 3 étoiles, vise à répondre aux besoins accrus dans le domaine de l’hôtellerie au niveau des 4 régions naturelles du pays. L’extension du même projet est prévue dans les régions administratives comme Mamou et Faranah

« L’objectif de la construction de l’hôtel est de contribuer à l’amélioration des conditions d’accueil des touristes, des guinéens de chacune de ces villes (…). Je dirais à nos chers parents et notables de Garambé, certes cet ouvrage est en train d’être réalisé par le groupe Kakande Imo, donc une partie du groupe Guicopres, mais ce sont vos enfants qui vont travailler sur le chantier. Et ce sont vos enfants qui seront formés pour travailler dans ce complexe. Ne considérez pas ce chantier comme une propriété de Guicopres mais un ouvrage qui va appartenir d’abord aux populations de Garambé, de Labé et de la Guinée » a déclaré le PDG du groupe Guicopres.

Dans les prochains jours, c'est un complexe hôtelier moderne qui a sortira des terres dans cette sous-préfecture située dans la périphérie de la commune de Labé. Le directeur du projet a donné quelques caractéristiques de l'infrastructure.

« Il s’agit d’un hôtel R+3 qui sera bâti sur une surface de 6000 mètres carrés. L’hôtel sera composé de 90 chambres de plusieurs types, à savoir : des chambres simple et double. Des suites juniors et des suites exécutives. L’hôtel comprendra aussi d'une grande piscine, une grande terrasse, un restaurant, une grande salle multifonction qui peut jouer le rôle d'une salle d’exposition et de réunion et également une salle des sports », a précisé Tchesal Armel, directeur de projet.

Après le lancement de ces travaux, le PDG du Groupe Guicopres et sa suite se sont dirigés vers le Stade Saifoulaye Diallo, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de rénovation du stade régional et procéder à la pose du gazon synthétique, une initiative de la fondation KPC pour l’humanitaire.

Très ravie du geste, la famille sportive de Labé à travers Mohamed Samoura a vivement remercié le PDG du groupe Guicopres auquel, elle a aussi formulé des doléances.

« Nous nous réjouissons de ce geste magnanime. Aujourd’hui, à travers vous, nous avons des vestiaires, une pelouse synthétique, des latrines et une clôture bien faite. Nous posons une doléance à coté, pour avoir un forage au sein du stade sinon le problème de l’eau va demeurer alors que cette denrée est indispensable dans l’entretien de ce bijou que nous venons de bénéficier », a lancé M. Samoura.

Une doléance que le PDG de Guicopres a acceptée et validée sur place. Il a indiqué d’ailleurs que ce projet était dans son programme. « Les doléances de la famille sportive de Labé étaient déjà dans notre programme avant même qu’elle n’exprime ce besoin. Donc, je rassure que ça sera fait convenablement. Tout ce que nous demandons à la jeunesse de Labé, c’est de veiller et de prendre soins de ce qui sera fait à Labé et pour Labé » a lancé Kerfalla Camara KPC.

Marquées par les actes posés, les autorités de Labé ont formulé des prières en faveur du bienfaiteur, avant d’inviter les jeunes de Labé, à leur tour d’entretenir les ouvrages.

« Nous prions le très miséricordieux et le tout miséricordieux qu’il (KPC NDLR) vous récompense. Je demanderai à la jeunesse de Labé, vu ces efforts immenses du bienfaiteur qui est Monsieur Kerfalla Camara KPC, de prendre soins de ce joyau comme la prunelle de leurs yeux et d'entretenir le stade qui sera mis à leur disposition », a invité le préfet de Labé au nom des autorités de la ville de Labé.

La mission du PDG du Groupe Guicopres a pris fin par la visite des chantiers de l’université de Labé dans la commune rurale de Hafia, située à 22Km du centre urbain. Ces travaux sont également gérés par une filiale de Guicopres.

Alpha Ousmane BAH(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45