Dubreka : Tibou Kamara lance les travaux de construction d'une unité industrielle...

DUBREKA-Le Ministre de l’industrie et des PME, en compagnie d’une importante délégation de son Département, a procédé ce vendredi 19 février 2021 à la pose de la première pierre pour la construction du complexe industriel de transformation métallique Stramette-Tenkora. La cérémonie a eu lieu à Yorokoguiah, dans la préfecture de Dubréka, en présence de Madame le Gouverneur de la région administrative de Kindia, le préfet de Dubréka, le maire ainsi que des sages et fils de la localité, a-t-on constaté sur place.

Il s’agit d’un complexe industriel de transformation métallique qui sera bâti sur une superficie de 57 hectares dont le coût de réalisation prévisionnel est de 89 760 000 000 Gnf (quatre-vingt-neuf milliards sept cent soixante millions francs guinéens). La durée de réalisation des travaux est de 3 ans. Le complexe, une fois achevé, favorisera la création de 478 emplois directs dont 5 expatriés et de nombreux emplois indirects, selon le porte-parole et représentant de ladite société.

« Le complexe dont vous nous faites l'honneur de lancer les travaux de construction comprendra entre autres : Un hangar industriel de 12 000 m2 tenant lieu d’atelier de fabrication métallique de divers outillages et équipements, un bloc administratif, un centre médico chirurgical, des pointes et files d’attaches, des pelles en plus de notre produit traditionnel qui sont les brouettes-TENKORA. Certes, le projet est trentenaire, mais il a fallu l’appui et le soutien permanents du département de l’industrie et des PME pour voir sa réalisation dans un contexte mondial de plus en plus difficile. SITRAMETE-Tenkora, vient renforcer le tissu industriel de notre pays. Toute chose indispensable pour son émergence économique que ne cesse de promouvoir son Excellence Professeur Alpha Condé, Président de la République » a déclaré M. Bah Souleymane.

Dans son intervention, le ministre de l’industrie et des PME s’est dit fier de procéder à la pose de la première de ce complexe industriel initié et conduit par la société Tenkora. Tibou Kamara a, dans son discours, donné toute l’assurance à la société, quant à l’engagement du gouvernement et du chef de l’Etat à accompagner des telles initiatives.

« Je voudrais dire que c’est un plaisir de procéder à la pose de la première pierre d’une nouvelle unité industrielle. C’est encore une fierté de voir une unité industrielle se développer davantage grâce à la volonté politique du chef de l’Etat, le Président de la République le professeur Alpha Condé. Il me charge de féliciter et d’encourager l’initiateur de ce projet ambitieux pour notre économie et prometteur pour la préfecture de Dubréka. Car, c’est un appel entendu de nos investisseurs, de nos opérateurs économiques d’orienter leurs activités vers une industrialisation de notre pays » a entamé le ministre.

L’industrie est le levier de la croissance économique, a-t-il ajouté, précisant que c’est également un moyen d’assurer la prospérité des citoyens guinéens. "Je voudrais donc, au nom du ministère de l’industrie féliciter les initiateurs de ce projet. Ensuite, leur donner l’assurance du ministère aussi bien de tutelle et l’ensemble du gouvernement de la république sous la direction du premier ministre chef du gouvernement Dr Ibrahima Kassory Fofana, que le président de la République le Pr Alpha Condé accompagnera toutes les initiatives du secteur privé, en particulier dans le domaine de l’industrie » a promis le ministre de l’industrie et des PME, Tibou Kamara.

De son côté, la gouverneure de la région administrative de Kindia, prenant la parole à cette occasion, a adressé ses vifs remerciements à l’endroit du chef de l’Etat d’avoir reconduit Tibou Kamara à la tête du ministère de l’industrie et des PME.

« Au nom des autorités communales, les sages, femmes et les jeunes nous vous remercions et vous félicitons monsieur le ministre, tout d’abord pour la confiance renouvelée en votre personne par le chef de l’Etat, pour conduire le ministère de l’industrie. Merci d’avoir accepté de nous accorder votre première sortie après la mise en place du nouveau gouvernement. Vous allez nous permettre de remercier tous les industriels qui sont à Dubréka et spécifiquement celui qui vient de poser la première pierre, car ce n’est pas donné à tout le monde de contribuer au développement de son pays à travers l’emploi des jeunes et des femmes » a déclaré Hadja Sarangbè Camara.

Après la pose de la première pierre de ce complexe industriel à Dubréka, le ministre et sa délégation se sont rendus à Bentourayah, dans la préfecture de Coyah. Là, Tibou Kamara et sa suite ont visité les installations de l’usine Fraxion Multi-industries, une unité industrielle qui fabrique de l’huile de moteurs et d’emballages. Au terme d’une visite guidée, le ministre de l’industrie a livré un constat satisfaisant sur la qualité de l’industrie et son avantage dans le développement du pays.

« La plupart des unités industrielles que nous avons eues à visiter dernièrement, répondent aux normes et standards internationaux, car il s’agit d’une nouvelle technologie qui est utilisée pour la création de ces unités industrielles. Donc, il s’agit d’industries propres avec des technologies de pointe qui permettent une performance beaucoup plus importante. Et comme le chef de l'Etat l’a souhaité, nous sommes en train d’entrer en plein pieds dans la 4ème révolution industrielle qui est celle des nouvelles technologies. Notre pays, aujourd’hui, grâce au climat des affaires que nous avons su créer sous le leadership du chef de l’Etat et aussi de l’engouement des investisseurs pour notre pays, il est devenu une grande destination économique, en particulier les industriels » a indiqué le ministre d'Etat conseiller personnel du président Alpha Condé.

De son côté, le PDG de Fraxion Multi-industries a affiché une fierté pour cette visite de son ministre de Tutelle. « C’est une grande fierté de recevoir le ministre et madame le gouverneur car cela montre à quel point ils accordent de l’importance au développement de la Guinée. Parce qu’ils sont en train d’encourager l’industrie localement et ça c’est une fierté » s’est réjoui Hassan Azou, PDG de Fraxion Multi-industries.

Quant à Mme le gouverneur de Kindia, elle a invité les autorités locales, les populations riveraines de ces unités industrielles à faciliter la cohabitation avec les entreprises. Elle s’est engagée à faire en sorte que ces entreprises puissent œuvrer dans un climat de paix en faveur de tous.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28