Alpha Condé : " Nous avons dit gouverner autrement…"

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé, a appelé ouvertement ce vendredi 19 février 2021, les banques locales, à changer de mentalité. Car, selon lui, s'il a dit "gouverner autrement", il faut que les banques aussi travaillent autrement.

"Nous sommes engagés à créer 100.000 jeunes entrepreneurs (…) malgré le Covid, nous allons tout faire pour trouver les ressources internes et améliorer les routes et les pistes parce que si on produit et qu'on ne puisse pas évacuer, ça ne peut pas avancer (...) J'espère aussi que les banques locales qui ne sont pas très portées sur les crédits, vont changer de mentalité. Nous avons dit gouverner autrement, il faut qu'elles travaillent aussi autrement", a déclaré le président Alpha Condé.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com