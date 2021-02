Ebola en Guinée : Deux bonnes nouvelles et une mauvaise…

NZEREKORE-La fièvre hémorragique à virus Ebola, a fait déjà 5 morts en Guinée. Au cours d’une réunion tenue ce jeudi 18 février 2021 à la préfecture de Nzérékoré, la coordination de riposte contre le virus Ebola a fait le bilan de l’évolution de l’épidémie dans la région.

Si déjà certains parlent de 6 morts, le Directeur régional de la santé de Nzérékoré dément l’information, insistant sur le nombre de décès lié à l’épidémie à 5 cas. Deux bonnes nouvelles : Aucun nouveau cas positif, ni de décès n'a été enregistré ces dernières 24heures, alors que les vaccins promis par l'Organisation mondiale de la santé sont attendus dans les quatre prochains jours. La mauvaise nouvelle est que 61 nouveaux contacts ont été enregistrés.

Docteur Adama Kaba a annoncé l’arrivée des vaccins pour la prévention de l’épidémie à la date du dimanche 21 février 2021 à Nzérékoré. Selon lui, la campagne de vaccination sera lancée le lundi 22 février 2021 notamment à Nzérékoré, tout comme à Gouécké, berceau de l'épidémie.

Concernant le rapport de la journée du 17 février 2021, aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré, ni de nouveau décès. Cependant, 61 nouveaux contacts ont été enregistrés dont 31 à l’hôpital régional, 5 à Lola et 25 à Gouécké.

« Aucun nouveau cas confirmé n’a été enregistré ce jour. Cependant il y a eu l’identification et le transfert au CTEPI, d’un nouveau cas suspect à l’hôpital régional de Nzérékoré. Aussi, 61 contacts dont 31 à l’hôpital régional, 5 à Diawassou dans Lola et 25 à Gouécké, ont été enregistrés. Les 5 contacts perdus de vu à Gouécké ont été retrouvés. A date, il y a 3 cas suspects dont un identifié hier, et les deux autres qui avaient été testés dont les résultats se sont révélés négatifs. Probablement aujourd’hui, ils seront encore testés pour confirmer leurs résultats finaux. Le cumul des cas confirmés est de 3 dont deux à Nzérékoré, un à Nongo. A date, nous avons 4 cas probables.

De nos jours, 69 contacts sont suivis à Nzérékoré (…). Le nombre de contact à suivre à Gouécké est de 142. Actuellement 141 contacts sont suivis (…) le cumul de contacts à suivre se chiffre 165. (…) Le total du nombre de contact à suivre est de 218 contre 217 suivis actuellement », a annoncé Docteur Sera Hélène Guilavogui, chargée de formation, planification recherche, à la direction régionale de la santé de Nzérékoré.

Une équipe d’investigation doit effectuer un déplacement ce jeudi pour se rendre à Gouécké dans le but de continuer les enquêtes sur l’origine de la résurgence de l'épidémie. Des équipes de sensibilisation se mobilisent sur le terrain pour préparer les citoyens d'accepter de se faire vacciner pour prévenir la maladie.

Au plan national, les statistiques publiées ce jeudi 18 février 2021 par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) se présente comme suit :

Aucun nouveau cas suspect enregistre a la date du 16 Fevrier 2021 ;

Aucun nouveau cas confirme enregistre a la date du 16 Fevrier 2021 ;

Aucun nouveau décès enregistre a la date du 16 Fevrier 2021 ;

Cumul de trois (3) cas confirmés et de quatre (4) cas probables ;

Deux (2) cas confirmés hospitalisés aux CT-Epi de Nongo (Conakry) et de N’Zerekore ;

Cumul de cinq (5) décès dont quatre (4) cas probables et un (1) cas confirme ;

A date, 234 contacts ont été suivis sur 250, soit un taux de suivi de 94%.”

A suivre…

