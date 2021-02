Ebola : "On a commandé 11.500 doses de vaccins", annonce Dr Sakoba

CONAKRY-Le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a annoncé ce jeudi 18 février 2021, l’arrivée prochaine d'une importante quantité de vaccins pour lutter contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a déjà fait cinq morts depuis sa réapparition en Guinée.

Selon Dr Sakoba Keita qui était en conférence ce jeudi 18 février, la Guinée a lancé une commande de plus de 10 mille doses de vaccins qui devraient arriver à Conakry le dimanche 21 février.

Lire aussi- Ebola en Guinée : Deux bonnes nouvelles et une mauvaise…

« La Guinée a commandé 11 500 doses de vaccins pour les trois sites. Nous allons faire la vaccination en ceinture et le cerclage. Le personnel de santé de Gouéké et Nzérékoré sera vacciné. Les 32 contacts seront vaccinés dès le lundi. Les contacts des contacts aussi le seront le plutôt que possible. Il y aura trois équipes dans la région. Les équipes peuvent vacciner jusqu’à 200 personnes », a indiqué le Directeur de l’ANSS, Dr Sakoba Keita.

Selon les dernières statistiques publiées ce jeudi par l’ANSS, la Guinée totalise 3 cas confirmés sur 4 probables avec 5 décès d'Ebola. Par ailleurs, 234 contacts ont été suivis sur 250, soit un taux de 94%.

Affaire à suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28