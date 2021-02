Covid-Inquiétude à Mamou: Une femme revenue du Mali propage le virus dans sa famille

MAMOU-Une femme en provenance de la République du Mali vient d'être testée positive à la maladie du coronavirus, dans la commune de Mamou.

Elle était allée au Mali pour présenter des condoléances à l'une de ses familles qui réside dans ce pays voisin à la Guinée.

A son retour à Mamou, elle développé de signes de la COVID 19. Le résultat de son test a été sans appel. Elle a été déclaré positive au coronavirus. Ce qui est encore plus inquiétant, dans sa famille, à Mamou, trois autres personnes ont attrapé le virus.

Lire aussi- Mamou: Fin de cavale pour "imam", un des cerveaux présumés des coupeurs de route

Actuellement, tous les quatre malades sont pris en charge au centre de traitement des maladies épidémiologiques de l'hôpital régional de Mamou. Mais tous les contacts qu'elle a eu durant son trajet sont perdus dans la nature.

"C'est une femme qui était partie au Mali pour un décès, et qui est revenue ici malade. Elle a été testée positive à la COVID 19. Alors, on a commencé à recenser ses contacts. Et dans ça, on a trouvé que trois autres membres de sa famille sont aussi positifs. Ils sont tous pris en charge au centre de traitement des maladies épidémiologiques. Ils sont suivis et nourris par les autorités sanitaires de la préfecture", a confié Dr Kader Camara, Directeur Général de l'Hôpital régional de Mamou.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinèe.com

A Mamou