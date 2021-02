Bah Oury précise : "Mon rôle aux côtés de Mamadou Sylla…"

CONAKRY-Quel rôle Bah Oury entend-il jouer aux côtés de Mamadou Sylla ? Nommé conseiller au sein du cabinet du Chef de file de l'opposition, le leader du parti Union des démocrates pour la Renaissance de la Guinée (UDRG) entend jouer sa partition pour la décrispation du climat politique. Interrogé par Africaguinee.com, l'opposant a apporté des clarifications sur sa nouvelle mission.

"C’est en tant que président de l’UDRG, qu’on est en charge de ce poste de conseiller. Tous les autres chefs des partis sont aussi conseillers. Nous, notre responsabilité sera de conseiller dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques et de l’unité nationale. De ce point de vue, je pense que c’est quelque chose qui est relativement intéressant dans la mesure où le nouveau chef de file de l’opposition n’entend pas rester inactif par rapport à toutes les questions susceptibles de contribuer à l’apaisement et à la décrispation dans notre pays.

Faire la politique autrement

Ça ne sera pas seulement un chef de file de l’opposition qui s’intéressera qu’aux questions électorales. Il s’intéressera aux questions sociales, aux questions qui permettront de faire en sorte que dans ce pays, il existe un climat de sérénité, d’écoute, de dialogue entre tous les guinéens. Et ça, je pense que nous pourrons y contribuer fortement à ramener la quiétude et la sérénité dans l’esprit de tous nos compatriotes indépendamment de notre positionnement politique et de leur statut social ou de leur origine ethnique. Il faut amener les gens à faire la politique autrement", a indiqué Bah Oury, interrogé par Africaguinee.com.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com