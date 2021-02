Prolifération des forages : important communiqué du ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique

CONAKRY-Face à la prolifération des forages, en violation de l'article 23 de la Loi L/94/005/CTRN portant sur le code de l'Eau, et en rappel du privilège pour toute fin d'application des dispositions relatives à l'utilisation des ressources en Eau, notamment celles souterraines, le Ministère de l'Assainissement et l'Hydraulique, invite les détenteurs des ateliers de forages, à se rendre à la direction nationale de l'Hydraulique (DNH), en vue de se faire enregistrer et obtenir un certificat avant le 30 mars 2021, délai de rigueur.

Passé ce délai, les contrevenants seront exposés à la rigueur des dispositions législatives et réglementaires.

Pour tout renseignement, contactez le 628 88 52 97.