Maada Bio chez Alpha Condé : voici l'intégralité des accords signés…

CONAKRY- L'axe de coopération entre Conakry et Freetown se renforce ! En marge de la visite effectuée par Julius Maada BIO en Guinée, les 15 et 16 février 2021, plusieurs accords ont été signés à Conakry entre les gouvernements guinéens et léonais. Outre la réouverture des frontières terrestres prévue le 18 février, Alpha Condé et son hôte de marque se sont entendus sur plusieurs autres points, pour renforcer l'axe de coopération entre Conakry et Freetown. Pour plus de précision, Africaguinee.com vous propose ci-dessous le communiqué conjoint ayant sanctionné la visite.

1-A l’invitation de son frère et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, Son Excellence Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Léone, à la tête d’une importante délégation gouvernementale, a effectué les 15 et 16 février 2021, une visite d’amitié et de travail en République de Guinée.

2-Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays.

3-Les deux Chefs d’Etat ont eu des entretiens en tête à tête, qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle, sur des questions d’intérêt commun tant sur le plan bilatéral, régional et international.

4- Au titre de la coopération bilatérale, les deux Chefs d’Etat ont apprécié les relations séculaires d’amitié et de coopération existant entre les deux pays. Ils se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à cette coopération en faisant procéder à une évaluation de l’état d’exécution de nos différents accords.

5- Son Excellence Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Léone, a félicité Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée pour sa brillante élection à la Magistrature Suprême de Son Pays ainsi que la Présidence de la Guinée au Groupe des 77+la Chine.

6- Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée a, à son tour, salué les réformes courageuses entreprises par le Président Julius Maada BIO et les progrès enregistrés par le Gouvernement Sierra Léonais en matière de démocratie et de la bonne gouvernance.

7- les Deux Chefs d’Etat se sont félicités des stratégies engagées de part et d’autre dans la lutte contre la pandémie de Covid 19 et ont émis le souhait de coordonner leurs efforts en vue de l’obtention des vaccins en faveur de leurs populations respectives.

8- les Deux Chefs d’Etat ont décidé de renforcer les partenariats dans les domaines économiques, Technique, politique, Sécuritaire, du Renseignement et des douanes, et ont réaffirmé l’importance d’approfondir les relations bilatérales existantes par la signature de trois (03) accords de coopération ci-après :

Accord général de Coopération entre le Gouvernement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République de Sierra Léone pour la création d’une Commission mixte de coopération ;

Accord-cadre de Coopération en matière de sécurité et de Renseignement entre la République de Guinée et la République de Sierra Léone ;

Protocole d’Accord de Coopération et d’Assistance Administrative Mutuelle en matière Douanière entre la République de Guinée et la République de Sierra Léone

9- ils ont également convenu de convoquer à nouveau le Comité Technique conjoint sur le Yenga, qui devrait se réunir à Nongowa, le 03 mars 2021, et d’entreprendre des patrouilles conjointes ou parallèles le long des zones frontalières communes à partir du 1er mars 2021 ;

10-A cet égard, les deux Chefs d’Etat ont instruit leurs Ministres des Affaires Etrangères de relancer dans les meilleurs délais, la tenue de la Grande Commission Mixte de Coopération entre les deux pays, cadre privilégié de concertation.

11-Au vu de la multiplication des mouvements terroristes et intégristes dans la région, du narcotrafic et pour une meilleure sécurisation de nos frontières, les deux Chefs d’Etat ont instruit leurs Ministres respectifs d’explorer les opportunités de coopération entre nos deux pays, dans les domaines militaire et sécuritaire, en mettant un accent particulier sur la formation et le renforcement des capacités.

12- Suite à l’assurance donnée par les deux parties sur le plan de la sécurité, les deux chefs d’Etat se sont entendus pour ouvrir leurs frontières communes le jeudi 18 février 2021 à 8 heures GMT.

13-Au cours de cette visite, les délégations des deux pays ont eu des échanges fructueux dans divers domaines, notamment les mines, la justice, les transports, la défense et la sécurité, les investissements privés.

14-Au plan sous régional, les deux Chefs d’Etat ont salué les récentes décisions de la CEDEAO en vue du retour du Mali à l’ordre constitutionnel, conformément aux dispositions du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

15-Au plan africain, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts de l’Afrique, et se sont félicités des positions concertées des Chefs d’Etat de l’Union Africaine, visant à parler d’une seule voix sur l’ensemble des problèmes régionaux et internationaux.

16-Ils se sont également réjouis de la décision des Chefs d’Etat de l’Union Africaine de procéder au lancement de la première phase opérationnelle de l’Accord sur la Zone de libre-échange continental (Zlec).

17-Les deux Chefs d’Etat ont salué cette approche novatrice de concertation, ainsi que la mise en œuvre de l’agenda 2063 et les réformes engagées au niveau de l’Union Africaine, en faveur desquelles ils ont réaffirmé leur soutien.

18-Abordant les questions de paix et de sécurité, les deux Chefs d’Etat ont exprimé leurs vives préoccupations face à la montée du terrorisme et de l’extrémisme en Afrique et dans le monde. Ils ont également déploré la circulation illicite des armes légères et de petits calibres qui affecte la sécurité et la stabilité internationales.

19-Les deux Chefs d’Etat se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions, sous l’égide de l’Union Africaine, pour lutter contre ces fléaux et créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale, et au développement économique durable du continent.

20-Face à l’acuité de la problématique environnementale et des effets négatifs du changement climatique, les deux Chefs d’Etat ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l’Accord de Paris (COP21).

21-Au terme de sa visite d’Etat en Guinée, Son Excellence Monsieur Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Léone a remercié Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, le Gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l’accueil, l’hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l’objet durant leur séjour.

22- Son Excellence Monsieur Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Léone, et son frère et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, ont convenu de se concerter régulièrement afin d’échanger sur les questions bilatérales ainsi que sur les sujets d’actualité régionale et internationale.

23- Son Excellence Monsieur Julius Maada BIO, Président de la République de Sierra Léone, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence Professeur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée, à effectuer une visite d’amitié et de travail en Sierra Léone.

24-Le Président Alpha CONDE a accueilli favorablement cette invitation, et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique.

Fait à Conakry, le 16 février 2021

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la

de la République de Guinée de la République de Sierra Léone

S.E. Dr Ibrahima Khalil KABA S.E. NABEELA TUNIS

Ministre des Affaires Etrangères Ministre des Affaires Etrangères de

et des Guinéens de l’Etranger la République de Sierra Léone