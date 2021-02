Développement local : Rusal/CBK remet un chèque de plus de 2, 5 milliards GNF aux autorités de Kindia

Dans le cadre de son programme d’investissement social, la compagnie minière Rusal/CBK a procédé hier, lundi 15 février 2021, à la remise officielle d’un chèque de 253160.55 USD, soit plus de 2,5 milliards de francs guinéens aux autorités locales de Kindia. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, en présence de madame la gouverneure de Kindia, du préfet, des sous-préfets, des élus locaux, ainsi que les membres de la représentation de Rusal en Guinée,

Le développement local de sa zone d’exploitation constitue une préoccupation de la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK). A l’occasion d’une cérémonie marquant le passage de la région de Kindia au processus du Fonds de développement économique local (Fodel), la compagnie Rusal/CBK a procédé à la remise officielle d’un chèque de plus de deux cent cinquante mille dollars américains. Ces fonds représentent sa côte part pour le développement des zones impactées par son exploitation dans la région de Kindia pour l’exercice 2018.

Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Kindia, Elhadj Mamadou Camara, a loué les efforts de la compagnie Rusal/CBK en faveur des collectivités de sa zone d’exploitation. « Aujourd’hui, c’est une fierté pour nous de bénéficier de ces fonds issus de la société Rusal Guinée. Au nom de mes collègues maires, nous vous remercions très sincèrement et nous vous félicitons. Nous nous engageons, quant à nous, à utiliser ces fonds au strict bénéfice de nos populations », s’est engagée l’autorité communale de Kindia.

Pour sa part, le Directeur général par intérim de Rusal/CBK, Victor Norivontchik, a rappelé que depuis près d’une vingtaine d’années, la société des bauxites Kindia est devenue l’un des plus grands investisseurs étrangers en Guinée, en offrant un emploi stable et bien rémunéré à des milliers de guinéens. « Au fil des ans, la Compagnie des Bauxites de Kindia a investi des centaines de millions de dollars dans l’économie guinéenne. Dans la région de Kindia, la Société a mis en œuvre des dizaines de projets sociaux visant à améliorer la vie des Guinéens ordinaires. Dans les villages, de nouvelles écoles, des centres de santé, des églises, des mosquées ont été construits et des centaines de maisons ont été électrifiées. L’investissement total de la CBK dans des projets sociaux en Guinée est chiffré à des dizaines de millions de dollars », dira Victor Norivontchik, sous les applaudissements de l’assistance.

Selon le Directeur général par intérim de Rusal/CBK, outre les contributions au FODEL, et dans le cadre de son propre programme d’investissement social, la société CBK investit massivement chaque année dans des projets de développement de la région. A titre d’exemple de projets récents, il a cité entre autres le lycée de 12 classes dans le district de Débélé (Grand Carrefour), construit et équipé par la CBK, la construction et l’équipement de trois centres de santé dans les sous-préfectures de Mambia et de Friguiagbé. « Cela a permis d’apporter des soins médicaux à des dizaines de milliers d’habitants de ces zones », précise-t-il, sans oublier la construction et l’équipement de la mosquée de Camara-Bougny dans la sous-préfecture de Friguiagbé, ainsi que la reconstruction en cours de deux mosquées dans la Cité de Simbaya et dans l’enceinte du port minier de la CBK.

« Au cours des 10 dernières années, entre 2011 et 2020, la CBK a construit et mis à la disposition de la population de la région de Kindia plus de 30 forages d’eau de qualité. Pour la CBK, ce travail de construction de 30 forages avec de l’eau potable dans les sous-préfectures éloignées de notre zone de présence est devenu véritablement systématique.

De plus, la CBK alloue systématiquement et chaque année des fonds pour soutenir les coopératives agricoles de femmes de la région de Kindia et pour acheter des fournitures scolaires pour les écoles et les lycées dans nos zones de présence », ajoute Victor Norivontchik.

Pour sa part, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, a remercié la compagnie Rusal pour son apport dans le développement des collectivités relevant de sa zone d’exploitation. « L’évènement qui nous a réunis aujourd’hui, c’est la remise du paiement de la contribution au Fonds de développement économique local de la compagnie des bauxites de Kindia (CBK) pour l’année 2018 et le lancement de la formation sur la gestion de ce fonds annuel. Cet évènement est d’une importance capitale dans le processus de développement de nos collectivités. Nous savons que Kindia a l’habitude de recevoir des ressources minières de la CBK dans le cadre de la contribution historique traditionnelle au développement local. Ce qui change fondamentalement, c’est le mode de répartition et de gestion de ce fonds », a dit le ministre.

Revenant sur les critères de répartition de ces fonds entre les communes, le ministre Magassouba s’est voulu rassurant. « Je voudrais remercier la compagnie des bauxites de Kindia pour cette contribution à hauteur de 253 160.55 USD qui sera convertie conformément à la loi en vigueur pour être versée en francs guinéens sur le compte FODEL. L’affectation de ce montant entre les communes sera faite sur la base de l’impact des activités minières et de la taille de la population de chaque commune », a-t-il indiqué.

Ci-dessous, quelques images de la cérémonie de remise