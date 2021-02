Covid-19 en milieu scolaire à Labé : Le pire est à craindre...

LABE Faut-il craindre le pire dans la cité Karamoko Alpha ? L'épidémie de coronavirus continue de se propager en milieu scolaire dans la commune urbaine de Labé. Preuve que les chiffres grimpent, les dernières statistiques fournies par les autorités sanitaires font un état de 31 cas dont 5 guéris.

Face à la course affolante du virus, des mesures drastiques ont été adoptées par les autorités de l'Education. Parmi les mesures prises, il y a l’arrêt momentané des cours pour certaines classes où des cas positifs ont été détectés et l’obligation de porter des bavettes pour les élèves et encadreurs.

A cela s'ajoute la poursuite des dépistages massifs dans les établissements d’enseignements secondaires et universitaires de la préfecture de Labé. Les autorités de l’éducation ont désinfecté et fermé momentanément certaines classes.

« Les écoles qui ont eu des cas positifs ont été désinfectées. Mais les classes dans lesquelles des cas positifs ont été enregistrées, les élèves sont mis en congé au moins pour une durée de deux semaines », a confié Hadja Aissatou Diouldé Diallo, directrice préfectorale de l’éducation.

Le directeur préfectoral de la santé de Labé, Docteur Hady Bah, indique que les cas positifs montent crescendo.

«Dans les écoles, nous continuons les tests. On a rencontré une classe de 130 élèves dans laquelle nous avons trouvé cinq (5) cas positifs dans une des écoles. Pour le moment, on est à 24 cas plus ceux d’hier. Ce qui donne un total de 26 élèves et étudiants qui ont été testés positifs. Ils sont admis au centre d’hospitalisation. Nous avons enregistré cinq (5) guéris », précise le médecin.

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com